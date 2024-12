Mislata impulsa la participació ciutadana per a definir el disseny final de l’avinguda Gregorio Gea

L’Ajuntament de Mislata ha iniciat un procés participatiu perquè els veïns i veïnes puguen triar el disseny de la futura Avinguda Gregorio Gea.

Des de hui i fins al 15 de gener, la ciutadania pot votar entre tres propostes finalistes: “Km. 0”, “Camina Mislata” i “A la sombra del Vergel”, elaborades per estudis d’arquitectura i paisatgisme.

Exposició i votació

Les propostes estan exposades a la primera planta de la Casa de la Dona, on els interessats poden conéixer els detalls dels projectes i emetre el seu vot en una urna habilitada per a això. La proposta amb més vots servirà com a base per a la redacció definitiva del projecte.

L’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha assistit a l’obertura del procés de votació, acompanyat per la regidora d’urbanisme i grans projectes, Mercedes Caballero, altres membres de l’equip de govern i presidents d’associacions veïnals, que han volgut conéixer de primera mà les idees finalistes.

Un projecte vital per a Mislata

Segons l’alcalde, “aquesta reurbanització integral tindrà una repercussió molt visible en la ciutat i és un projecte vital per a Mislata; una millora necessària que donarà un impuls sense precedents cap a un model d’urbanisme més sostenible i amable amb les persones, millorant la qualitat de l’espai públic i fomentant la dinamització social de tota la zona”.

Un espai emblemàtic de Mislata

L’avinguda Gregorio Gea, junt amb el carrer Palleter i la Plaça Major, constitueix un dels principals eixos vertebradors de la ciutat. En el passat, aquest espai estava ocupat per la via del ferrocarril València-Llíria, el trasllat del qual el 1969 va permetre el desenvolupament urbà cap al sud. Urbanitzada en 1973 i remodelada als anys 90, l’avinguda necessita ara una transformació integral per a recuperar el seu potencial com a espai social i cívic.

Objectius de la reurbanització

El concurs té com a objectiu transformar Gregorio Gea en un eix cívic i per als vianants, prioritzant la sostenibilitat, l’accessibilitat i la vida social. Les propostes inclouen:

Recuperar espai per a les persones , millorant la seguretat viària i fomentant la mobilitat per als vianants.

, millorant la seguretat viària i fomentant la mobilitat per als vianants. Pacificar el trànsit i reordenar el trànsit rodat en carrers adjacents, minimitzant la contaminació.

i reordenar el trànsit rodat en carrers adjacents, minimitzant la contaminació. Crear espais versàtils per a activitats socials, culturals i festives .

. Incorporar nou mobiliari urbà i zones verdes per al descans i gaudi de la ciutadania.

i zones verdes per al descans i gaudi de la ciutadania. Garantir una accessibilitat total, eliminant barreres arquitectòniques.

Un futur més sostenible

Aquest projecte es guia pels objectius de la Agenda 2030 de la Unió Europea, integrant criteris de sostenibilitat i eficiència. Una vegada conclòs el procés de votació, l’ajuntament iniciarà la redacció del projecte final, que s’executarà en fases, i sol·licitarà ajudes per a la seua licitació.

Aquesta iniciativa reafirma el compromís de Mislata amb la participació ciutadana i amb la transformació d’espais públics per a adaptar-los a les necessitats actuals i futures del municipi.

