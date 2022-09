Aquest programa municipal permet millorar l’ocupabilitat i la inclusió social de 50 persones beneficiàries del municipi

Carlos F. Bielsa: “Aquest Pla Social d’Ocupació està ja consolidat a la nostra ciutat com un instrument útil, de garantia i d’igualtat, per a millorar la vida de la gent i generar esperança en aquelles persones que necessiten l’ajuda de l’administració per a tirar avant”

L’Ajuntament de Mislata, ha posat en marxa una nova edició del seu Pla Social d’Ocupació Municipal, un programa que ofereix a 50 persones beneficiàries una nova oportunitat d’ocupar un lloc de treball. Les persones seleccionades han signat un contracte laboral i cobriran necessitats del municipi en la prestació de serveis, adscrits a l’empresa pública Nemasa, com el manteniment i neteja d’entorns i mobiliari urbà, labors de jardineria, neteja de solars municipals, col·laboració en pintura viària de carrers i manteniment de les zones per a mascotes, entre altres.

D’igual manera que en anteriors edicions, els 50 llocs de treball s’han ramificat per edats. De manera que, uns llocs s’han destinat a persones d’entre 16 a 29 anys, uns altres per a l’edat de 30 a 44 anys, i la resta per a majors de 45; a més, s’han destinat altres llocs a persones amb diversitat funcional. Les bases i el llistat de beneficiaris i beneficiàries les ha confeccionades l’ADL, atenent criteris totalment objectius i d’índole social.

L’alcalde, Carlos F. Bielsa, al costat del regidor d’Ocupació, Alfredo Catalá, la regidora de Medi Ambient, Mercedes Caballero, i el director general de Nemasa, Fernando Díaz, han donat la benvinguda als nous treballadors i treballadores que ja han iniciat la feina de casa.

Bielsa ha recalcat la importància d’aquests plans d’ocupació ja que “d’una banda serveixen per a millorar la formació i l’ocupabilitat de les persones beneficiàries, i per una altra també perquè, amb la seua ajuda, la nostra ciutat estiga millor cuidada i millor mantinguda”.

Amb projectes com aquest, de contractació directa per a ajudar a la inserció laboral, l’Ajuntament de Mislata s’ha convertit des de fa uns anys en el principal motor de creació d’ocupació de la ciutat. En total, al cap de l’any, si sumem també totes les persones que reben algun tipus de formació o taller de millora d’ocupació per part de l’Agència de Desenvolupament Local, més de mig miler de persones es veuen beneficiades de programes dirigits a permetre una millora d’oportunitats laborals.

“Les Administracions Públiques i la política han de ser un instrument útil per a canviar i millorar la vida de les persones; un dels nostres principals objectius com a govern és estar al costat de la gent que més el necessita, i aquest Pla Social d’Ocupació és un bon exemple d’això”, conclou Bielsa.