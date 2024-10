Mobilitat coordina la creació d’una zona de parada ‘kiss and go’ per evitar les congestions a les portes de l’Estació Sorolla 

Adif, en coordinació amb el servici de Mobilitat i la Policia Local de València, ha senyalitzat una zona d’estacionament ràpid a les portes de l’estació de tren Joaquín Sorolla

Els treballs han inclòs la reordenació dels carrils de circulació per a facilitar la mobilitat en transport públic

Des de la setmana passada, els carrils de circulació ubicats entre les portes de l’Estació d’Adif Joaquín Sorolla i el carrer de Francisco Largo Caballero (prolongació del carrer de Bailén) han quedat reordenats de forma que els cinc més propers a l’estació de tren s’han senyalitzat com a exclusius per a la circulació i les operacions de càrrega i descàrrega d’autobusos interurbans i de taxis.

S’ha creat, a més, un vial de canvi de sentit exclusiu per al transport públic amb una parada d’autobusos interurbans.

Un darrer tram de calçada, el més pròxim al carrer de Largo Caballero, queda per als turismes i vehicles privats amb un carril de circulació i un altre d’espera per a carregar i descarregar passatgers sense baixar del vehicle, un ‘kiss and go’ amb el que es busca evitar l’estacionament indegut i les congestions habituals d’esta zona altament concorreguda.

Esta zona d’espera està pensada per a ser utilitzada pel temps mínim possible. Per a necessitats d’estacionament més llargues s’habilitaran places de rotació d’ORA (zona blava) al carrer del Mestre Sosa, i al mateix aparcament d’Adif els primers 15 minuts són gratuïts.

Altres mesures com la instal·lació de bol·lards en la vorera i l’habilitació de places de motos en calçada s’han implantat, també, per a evitar l’estacionament indegut a la zona. Amb l’ordenació de la circulació i de les parades, tant del transport públic com dels vehicles particulars, l’Ajuntament i Adif busquen garantir la fluïdesa en l’arribada i l’eixida de passatgers de l’estació.

El regidor de Seguretat i Mobilitat, Jesús Carbonell, ha explicat que “amb l’ordenació de la circulació i de les parades, tant del transport públic com dels vehicles particulars, l’Ajuntament i Adif busquen garantir la fluïdesa en l’arribada i l’eixida de passatgers de l’estació”.

El passat mes de juliol, el Servici de Mobilitat ja va actuar a la zona amb la instal·lació d’una càmera de gestió del trànsit i nous semàfors per a facilitar l’eixida de taxis de l’Estació Sorolla cap als carrers de Sant Vicent Màrtir i del Mestre Sosa.