La Regidoria enceta les obres per baixar a la calçada el carril bici de l’avinguda dels Germans Machado entre Joan XXIII i Comte de Lumiares

L’actuació comporta la recuperació de l’espai dels vianants en la vorera i la millora del carril bici. La iniciativa, sorgida dels pressupostos participatius de 2019, millorarà una connexió ciclista de 1.174 metres de longitud. Les obres s’han adjudicat a Pavasal per un import de 172.490,34 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de dos mesos. El 90% de les obres estan subvencionades pels fons Next Generation de la Unió Europea.



El traçat intervingut s’enceta en les voreres exteriors de la rotonda de l’avinguda de Joan XXIII amb Germans Machado, en el punt de la intersecció amb el camí vell de Godella. L’encreuament ciclista per este camí es realitzarà mitjançant un pas sobreelevat conformat per aglomerat asfàltic i al qual se li afig el pas per a vianants existent, el que millora la seguretat viària en este punt. Ja en la Ronda Nord, es realitzarà una rampa per baixar el carril bici a la calçada i generar la transició per embocar-lo a la seua nova ubicació pel carril per al transport públic, actualment inutilitzat.

El següent punt destacat és l’encreuament amb el camí de Montcada. En este lloc es modificaran els passos de vianants en quedar alliberats de l’actual traçat sinuós de l’encreuament ciclista i s’alinearan amb l’avinguda dels Germans Machado. A més, s’implantarà un encreuament ciclista per connectar el trànsit de bicicletes de les dos vies.

En els encreuaments amb els carrers del Comte de Torrefiel i Sant Doménec Savio, el pas de vianants es trasllada, s’acosta a l’encreuament i es millora l’itinerari per a vianants. Per la seua banda, en l’encreuament amb la plaça del Músic Espí se suprimix l’actual gir que existix en el costat imparell. En la zona desafectada per l’actual carril bici passa a situar-se el pas per als vianants, que queda alineat amb la vorera de l’avinguda.

Per últim, en l’arribada del carril bici al punt de connexió amb el carrer del Comte de Lumiares es realitza la transició, de nou, cap a la ubicació actual del carril bici en vorera.