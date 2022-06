Amb este ja són 2.089 metres els que se sumen a la xarxa ciclista de la ciutat al districte de Campanar

El Servici de Mobilitat Sostenible ha encetat esta setmana les obres del segon eix ciclista de Campanar d’enguany, després que a l’abril finalitzaren els treballs dels 690 metres que recorren General Avilés entre Pío Baroja i Mestre Rodrigo. Este segon eix ciclista cobrirà una distància de 1.399 metres per les avingudes de les Corts Valencians, entre el carrer de la Safor i Pius XII, i General Avilés, entre Pius XII i Mestre Rodrigo. El traçat es disposarà majoritàriament en calçada, i serà bidireccional i d’un ample d’entre 2,30 i 2,50 metres.

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha apuntat que “l’obra suposa una gran millora en la connexió ciclista per als veïns del nord-oest de la ciutat, perquè dona continuïtat a una connexió que acabava de manera abrupta en una vorera a centenars de metres de la xarxa”. A més, l’edil ha assenyalat que “ho hem aprofitat per llevar el carril d’un tram enjardinat que hauria de ser de descans, de l’època en què, en un clar error de criteri, els pocs carrils que es feien es construïen en detriment dels vianants”.

Millores per als vianants

En línia amb el funcionament del Servici de Mobilitat Sostenible a l’hora d’executar carrils bici, esta actuació suposarà una “important” recuperació d’espai per als vianants en la mitjana de l’avinguda de les Corts Valencianes, entre els carrers de la Safor i l’Alacantí, així com en la mitjana sud de l’avinguda del Mestre Rodrigo, en baixar a calçada els trams de carril bici existents.

Així mateix, es realinearà i ampliarà la grandària dels passos per als vianants i de les voreres en la intersecció entre l’avinguda del General Avilés i el carrer d’Aparicio Albiñana. També s’ampliarà la zona de vianants en la vorera sud-oest de la intersecció entre General Avilés i Pius XII, es reduirà la longitud de l’encreuament en el pas per als vianants amb semàfors al costat del carrer de la Safor i es baixaran a calçada els contenidors de residus i aparcaments per a bicis.

La duració prevista d’estos treballs, adjudicats a l’empresa Grupo Bertolín SAU per un import de 362.715,65 euros (IVA inclòs), és de quatre mesos. Este projecte disposa d’una ajuda concedida pels fons IDAE de 167.832,99 euros. Els fons IDAE són partides pressupostàries provinents dels Fons de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

El carril bici que completarà General Avilés

El projecte del tercer eix de 500 metres que completarà tot General Avilés en carril bici, entre l’avinguda de Pius XII i Doctor Nicasi Benlloch, es va aprovar en Junta de Govern Local el mes de febrer passat. El carril bici dissenyat se situarà segregat per la calçada sud, anivellant-se a cota de calçada en les parades d’autobús, mentre que el tram entre els carrers de Conchita Piquer i Doctor Nicasi Benlloch es disposarà per la via de servici paral·lel al pas inferior (en lloc de pegat a la vorada de la vorera).

Quant a les millores per als vianants del projecte, es reduirà la longitud de l’encreuament en el pas de vianants de l’avinguda de Pius XII, s’ampliarà la vorera en la intersecció sud amb el carrer del Doctor Nicasi Benlloch, es generaran plataformes reservades en les parades de l’EMT, s’adaptaran els guals per als vianants a la normativa d’accessibilitat i s’arreglarà la pavimentació en calçada, rigoles en mal estat i diverses zones de rajola de les voreres. Així mateix, es crearà una nova zona de càrrega i descàrrega, així com aparcaments per a motocicletes.

El termini d’execució i el preu previst per a la seua licitació, com ja es va anunciar, són de tres mesos a partir de l’inici de les obres i 228.215,05 euros, IVA inclòs, respectivament, podent-se rebaixar tots dos en l’adjudicació definitiva.