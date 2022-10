Des de Compromís pensem que demanar diners per a una festa (millor, per a les assegurances que cobreixen morts i ferits d’una festa) amb el panorama que tenim està un poc fora de lloc.

El fet que l’estiu que acaba haja sigut abundant en sinistralitat quant a festes de bous als pobles valencians ha fet que moltes companyies asseguradores es neguen a fer pòlisses als preus que fins ara feien (sobretot en el bou embolat).

El Partit Popular d’Alginet va presentar en el darrer ple municipal una moció on demanava que la Diputació de València es fera càrrec d’eixes despeses. La portaveu del PP es va centrar a fer crítica del Govern del Botànic (i de Compromís sobretot), acusant de falta de lideratge.

Des de Compromís pensem que demanar diners per a una festa (millor, per a les assegurances que cobreixen morts i ferits d’una festa) amb el panorama que tenim està un poc fora de lloc: conflicte a Ucraïna, inflació de preus (fins i tot de productes de primera necessitat), situació dels llauradors valencians amb una campanya poc positiva a la vista… Pensem sincerament que ara mateix hi ha altres prioritats.

La portaveu de Socialistes d’Alginet i sòcia del PP va tindre també una intervenció bastant desencertada. Va comparar els bous al carrer amb la festa de les Falles. Pensem que comparar una festa patrimoni de la humanitat amb la festa dels bous és, com a mínim, immoral.

Des de Compromís Alginet hauríem donat suport a aquesta moció si l’Ajuntament s’haguera compromés a fer una consulta a la població. No estaria malament comprovar què pensa la població, sent com la festa dels bous ja té una subvenció de l’Ajuntament d’Alginet de 17.500 €.

També cal destacar que a Alginet hi ha diferents sensibilitats; és per això que tornem a incidir que no han de ser les 17 persones que formen el ple els qui decidisquen aquestes coses. Per això proposem preguntar als veïns i veïnes i així treballar tots els grups en una ordenança que ho regule.