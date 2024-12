Mompó garantix l’ajuda de la Diputació a Tous per a pal·liar els efectes de la DANA

El president de la corporació provincial, Vicent Mompó, visita el municipi de la Ribera Alta on, al costat de l’alcalde, Cristóbal García, coneix de primera mà els danys ocasionats per la riuada.

El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha visitat Tous, on, al costat del seu alcalde, Cristóbal García, ha recorregut les zones del municipi de la Ribera Alta afectades per la riuada.



“Hi ha molts danys, sobretot en els camins, valorats en 400.000 euros”, ha destacat l’alcalde, qui s’ha mostrat agraït per la visita del president.

Precisament, una de les infraestructures danyades per les inundacions és la carretera d’accés a l’embassament de Tous, que la Diputació estava executant. Ja estava completada la primera fase, el port, i a partir d’octubre d’enguany estava previst realitzar el segon tram. Ara, tenint en compte els danys ocasionats per la DANA, es variarà alguna part del projecte per a adequar-lo a les noves necessitats.

En este sentit, ha assenyalat el president de la Diputació:

“Conforme anem recorrent els nostres pobles, anem veient la verdadera envergadura de la riuada, que ha afectat molts pobles que no estan estrictament en la zona zero.”

“Estarem també al costat d’estos municipis, especialment dels més xicotets, perquè són els més vulnerables i necessiten l’ajuda de les institucions per a recuperar el seu dia a dia”, ha assegurat.

A més, ha subratllat Mompó, “la Diputació continua estant amb els pobles també per als projectes que tenien previstos abans del 29 d’octubre. Pretenem que seguisquen avant amb les millores que tenien en marxa i amb les quals havien programat perquè volem que el progrés de la província no pare”.

Inversions per a Tous

Tous té assignats 1.222.000 euros del Pla Obert d’Inversions 24/27, 260.000 més que en la legislatura anterior. La Diputació ja ha aprovat diferents projectes que el municipi de la Ribera Alta ha presentat per a dur a terme amb esta inversió. Destaquen:

Instal·lació de cambres per al control de trànsit en el municipi, valorades en 48.000 euros.

Compra d’una escombradora i d’un camió lleuger per 100.000 euros.

Instal·lació de tanques en el poliesportiu municipal per 15.000 euros.

A més, del Fons de Cooperació, la Diputació ha destinat enguany a Tous 187.614 euros.