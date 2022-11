El portaveu del Partit Popular en la Diputació de València, Vicente Mompó, insta l’equip de govern de la institució provincial a visitar el centre per a comprovar ‘in situ’ les deficiències estructurals que pateix.

• El polític popular qualifica de “inversemblant” que “parteixes de l’escola estiguen caient-se a trossos quan la Diputació compta amb pressupost per a fer les reparacions”.

• “És necessari invertir en la formació dels joves i dotar als centres educatiu dels recursos necessaris”, afirma Mompó.

El portaveu del Partit Popular en la Diputació de València, Vicente Mompó, ha exigit que els pressupostos de la Diputació de València per a 2023 contemplen una partida per a iniciar la rehabilitació integral de l’Escola de Capatassos Agrícoles de Catarroja.

Mompó, qui ha visitat el centre al costat de la diputada Carolina Mengual, ha recordat que “es tracta d’una escola amb prestigi en el sector i que compten amb alumnes que han destacat en el món del paisatgisme o la jardineria, entre altres, per la qual cosa no entenem que l’equip de govern de la Diputació de València permeta que el centre continue deteriorant-se amb passes de gegant”. “Les múltiples humitats estan afeblint molt les parets d’aules, com la d’informàtica, i danyant greument estructures de fusta”, ha assenyalat Mompó, qui ha instat a treballar en un pla de rehabilitació integral per a dur a terme en els pròxims anys.

D’altra banda, el portaveu popular ha insistit en la necessitat d’augmentar el personal docent i, sobretot, de “cobrir la plaça de l’orientadora que recentment s’ha jubilat”. “És una figura absolutament necessària per als joves i molt més després de la pandèmia”, ha criticat.

D’altra banda, Mompó ha detallat també les mancances en material docent. “Els alumnes necessiten més inversió en tecnologia i els últims avanços en les matèries que estudien. Ens comenten en el centre que necessiten renovar també els hivernacles”, ha dit el popular, qui, per a concloure, ha qualificat de “vital” invertir en la formació dels joves i dotar als centres educatiu dels recursos necessaris. “Tant l’Escola de Capatassos de Catarroja com l’Escola de Viticultura i Enologia de Requena haurien de ser cuidades al màxim per la Diputació de València i si no es fa és per deixadesa i per falta de gestió”, ha sentenciat.