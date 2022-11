L’Institut La Senda exhibirà el Musical “La Presó Digital” mentre que la Setmana de la Ciència entra en la seua recta final

Quart de Poblet afronta un nou cap de setmana carregat d’activitats per a tots els gustos i per a totes les edats, amb la ciència de nou com a protagonista, ja que se celebra la recta final de la reeixida Setmana de la Ciència. Aquesta ha comptat, de nou, amb un gran èxit de participació, tant en les conferències en el Casino, com en l’exposició “Emergència climàtica”, a la Casa de la Cultura.

El divendres, a les 19.15 en el Centre Cultural El Casino s’imparteix la ponència, “Sobreviure a la incertesa”, a càrrec de Anabel Forte Deltell, presidenta de la Societat Espanyola de la Bioestadística”.

Un dels plats forts de La Setmana de la Ciència és la tradicional Nit d’Observació planetària, a càrrec de l’Escola Valenciana d’Astronomia (EVA), prevista per al dissabte, però que a causa de la pluja s’ha ajornat. I com a colofó i tancament a aquesta intensa programació científica, el diumenge, a les 12.00 hores, en el Casino, sis humoristes oferiran monòlegs científics, com a avantsala a la clausura oficial dels actes.

El cap de setmana també inclourà la seua ració musical i teatral que s’iniciarà amb la sessió de microteatre, amb peces teatrals de l’Esglai Teatre amb motiu de la reobertura de la Casa de la Cultura. La cita serà el divendres, a les 19.00 hores, a la Sala d’Actes d’aquest espai cultural.

A més, l’Institut La Senda exhibirà el Musical “La Presó Digital”, en l’alumnat mostrarà el seu talent i el treball que ha dedicat a aquest espectacle. Per a això, realitzarà tres passades a l’Auditori Vaig moldre de Vila. El primer, el divendres, a les 20.00 hores, i els altres dos, el diumenge a les 12.00 i a les 19.00 hores.

Música i agricultura ecològica

La música també serà protagonista amb el Recital folklòric de la rondalla Aires Manxecs i la Coral Rondó, organitzat per l’Entitat Cultural de Castella-la Manxa, en el marc dels actes de la seua XXV Setmana Cultural, el dissabte, a les 18.00 hores, en el Casino.

D’altra banda, Va de Bo oferirà el seu concert de Santa Cecilia “Notes de pel·lícula”, també el dissabte, però a les 19.00 hores i a l’Auditori Vaig moldre de Vila. Finalment, qui desitge gaudir de la naturalesa i aprendre més d’ella, el cicle Tardor al Riu proposa una plantació d’espècies en el riu que ajudarà a recuperar l’hàbitat original del llit del parc natural. A més, l’Associació L’Animeta realitzarà un curs d’Agricultura Ecològica en els seus horts, el dissabte i el diumenge al matí.

Finalment, per als qui desitgen submergir-se en el plaer de la lectura, la biblioteca municipal ofereix una guia de lectura dedicades a la ciència al punt destacat. En aquest espai, obert de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores i de 15.30 a 20.00 hores, i els dissabtes de 10.30 a 13.30 hores, podràs trobar llibres i material audiovisual de temàtica científica tant per a públic infantil i juvenil com per a adult.