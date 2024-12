Multitudinaria concentració a l’ Hospital de la Ribera contra la Conselleria sobre el tancament del servei de cirurgia cardiaca

Aquesta mesura deixa a un gran nombre de pacients, concretament a més de 100.000, sense accés a una atenció especialitzada crítica en la que cada minut conta per a la vida del pacient i la proximitat pot salvar vides.

Després d’ eixa reunió en la que es van congregar representats de la Conselleria de Sanitat i el cap del servei de cirurgia cardíaca de l’ Hospital de la Ribera en la que la desició ja estava presa

No entenen la justificació que donen per a centralitzar aquest servici per falta de pacients tot i que afirmen ser un número manipulat.

També denuncien des de l’ Hospital que este es el primer però que darrere aniràn més servicis

Per tant el que demanen per part dels diferents grups polítics i socials és que Marciano Gómez, Conseller de Sanitat, reconsidere aquesta postura

I oferisen com a solució reordenar la destinació de pecients que acull aquest hospital per a poder arribar a les dades exigides

És per això que des de l’ Ajuntament d’ Alzira i les distintes representacions polítiques i ciutadanes pretenen dur a terme més mobilitzacions