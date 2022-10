El municipi de Museros ha sigut el triat enguany per Pactem Nord i Facenord per a celebrar la III Trobada de Comerç de l’Horta Nord. Així doncs, diumenge passat, la Casa de Cultura de Museros es va omplir de comerciants dels municipis d’aquesta comarca per a compartir les seues experiències d’èxit en el comerç local i rebre els premis atorgats per les entitats impulsores.

Cristina Civera, alcaldessa de Museros, va ser l’encarregada d’iniciar l’acte ressaltant el paper dels comerços de proximitat i el treball i la dedicació dels seus comerciants. “Des de les institucions hem de continuar treballant per a impulsar un dels principals motors per als nostres municipis: el nostre teixit emprenedor. Iniciatives com aquesta serveixen per a reconéixer l’ardu treball que cada dia fan els nostres comerciants per a traure el seu negoci avant, reinventar-se i prestar-nos el seu servei sempre que el necessitem”.

A continuació, van intervindre els responsables de Pactem Nord i Facenord posant en valor la importància de l’associacionisme, i seguidament va tindre lloc una xarrada on els comerciants van explicar l’evolució de les seues empreses.

Óscar Tramoyeres, humorista valencià i veí de Rafelbunyol, va ser l’encarregat de posar un toc d’humor en aquestes jornades abans del lliurament de premis, en els quals es va atorgar la distinció de comerç responsable a Herbasana i Estudi 13; la distinció a l’associacionisme comercial a Sala Dietrich, Iñakis gastrobar i Fantasia i imaginació; la categoria de transformació digital va ser per a EP Finques, Serendipia i Només per a mi; les distincions en la categoria ecològica van ser per a Perfumhada i Vicente Fort; el premi a l’emprenedoria va ser per a Cottonart, Amivet, Alfil.be, Hiperoffice, La mar de bonics i Fantasia i imaginació; i finalment, el premi als mitjans de comunicació que estan al costat del comerç local va ser per al periòdic El Meridià l’Horta.

“Gràcies al meu company Juan Carrión, regidor de Comerç, per tot el treball en l’organització d’aquest esdeveniment. En nom dels dos, done les gràcies als 32 comerços que han presentat les seues candidatures a aquests premis i va felicitar a aquells que han resultat premiats” va afegir Civera en finalitzar l’acte.

Per part seua, el regidor de Comerç, Juan Carrión, va donar les gràcies als organitzadors de l’esdeveniment “per pensar en Museros com a escenari i punt de trobada per al comerç de la zona de la Horta Nord”, i va remarcar que “Museros sempre estarà amb els braços oberts disposat a acollir iniciatives com aquesta, que demostren el suport al sector comercial”