Música, cultura i gastronomia ompliran la plaça del Nadal a Picassent

Del 13 al 15 de desembre, Picassent acollirà una gran festa de Nadal, amb activitats culturals, musicals i gastronòmiques per a tots els gustos.

La plaça de l’Ajuntament serà el punt de partida el divendres 13 a les 17:30 h, amb la encesa de llums i la inauguració del Betlem municipal, el més gran de la comarca de l’Horta Sud, que es podrà visitar fins al 6 de gener de 2025.

A partir de les 18:30 h, l’Ermita serà l’escenari per gaudir de les foodtrucks, un mercat de Nadal amb productes típics, artesania, dj’s i una zona d’oci. Com a novetat, també es celebrarà la Plaça del Llibre, un festival literari amb presentacions de llibres, trobades d’autors locals, tallers i activitats per a tots els públics.

El dissabte 14 tindrà una jornada plena d’activitats, amb tallers infantils, espectacles de dansa, literatura i música. Es presentaran llibres com “Una carretera sense arbres” de Clàudia Serra i la trobada d’autors locals a l’Ermita. La vesprada serà amenitzada per la coraleta del col·legi Sant Cristòfor Màrtir.

El diumenge 15 culminarà amb més espectacles i tallers, i a les 11:30 h al Refugi Cultural, Antonio Ponce presentarà el seu llibre “El Ball de Bastonots”, una tradició autòctona recuperada per ell. A la vesprada, el cantautor Dani Miquel oferirà un concert a les 17 h a l’Ermita.