El projecte forma part de l’Estratègia EDUSI, i compta amb un pressupost de 2,4 milions d’euros

L’Ajuntament aprova hui el projecte bàsic i d’execució per a la construcció del nou Centre d’Ocupació i Formació per al barri del Cabanyal-Canyamelar

La Junta de Govern Local aprova hui el projecte bàsic i d’execució per a la construcció del nou centre d’ocupació i formació en els números 21 i 23 del carrer Luis Despuig, al barri del Cabanyal-Canyamelar. El projecte forma part de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat del Barri Cabanyal-Canyamelar-Cap de França (EDUSI 3C València) i compta amb un pressupost de 2.403.589,71 €.

“Cada dia donem un pas més en el procés de retornar als barris del Cabanyal-Canyamelar i Cap de França la dignitat que li furtaren els anteriors governs del PP; dignitat que es traduïx en millors servicis i noves dotacions, com els dos projectes que demà aprovem en Junta de Govern Local: el centre d’ocupació i formació i la nova escola infantil, que seran importantíssims per a la revitalització i regeneració d’esta zona ja que els veïns i veines d’estos barris tindran accés a dos dels drets més bàsics i claus per al futur de qualsevol barri: noves oportunitats laborals i accés a una educació pública de qualitat”, ha destacat la regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario.

Por la seua banda, la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics, Pilar Bernabé, ha explicat que esta obra “generarà un impacte molt positiu en el barri del Cabanyal-Canyamelar perquè es convertirà en un espai de formació per a milers de valencianes i valencians que podran millorar la seua ocupabilitat”. “Es tracta d’una formació fonamentalment dirigida a competències digitals i un altre tipus de formacions en certificats de professionalitat, en les quals la ciutadania podrà i formar-se directament”, ha afegit la delegada, qui ha assegurat que es tracta de “un gran avanç que, gràcies a l’Estratègia EDUSI i tot el projecte de regeneració del barri canviarà sensiblement l’oferta en el Cabanyal-Canyamelar”.

L’edifici ocuparà una superfície de 1.345,20 m², distribuïts en els 611,51 m² de la planta baixa, 612,05 m² de la planta primera i 121,94 m² de la planta segona. El projecte s’estructura en dos volums, un de tres plantes (baixa més altres dos), en la parcel·la núm. 21, mentre que es conserva el volum de la nau de la parcel·la núm. 23, amb una nova estructura que repetix la forma i el volum amb la coberta a dos aigües, mentre que se li incorpora un sistema de patis de llum que articula i il·lumina les aules i espais docents, independentment d’aquelles dependències que obrin a façana.

Els dos volums de l’edifici quedaran units per la pell de les façanes proposades que s’uniran amb la façana de la nau del número 25 del mateix carrer, totes dos amb el tractament original de rajola, en este cas ja vist, tractat i sanejat per a complir les condicions contemporànies de seguretat, aïllament i confort d’estes làmines antigues.

En l’àmbit de la parcel·la núm. 21 es proposa un nou volum de tres altures, situant en planta baixa despatxos i atenció al públic, servicis, etc.; en planta primera es disposa d’un dels tallers, mentre que en planta tercera se situen uns despatxos i la sala de reunions.

La nau principal situada en la parcel·la núm. 23 conserva el volum de la nau original, però es reconstruïx mitjançant una coberta a dos aigües a través d’una estructura contínua de pilar i biga feta fallida.

La primera fase de la intervenció consistix en la demolició de les dos naus actuals, donat el seu estat ruïnós i que no tenen cap grau de protecció patrimonial, quedant fora de l’àmbit que establix el Pla Especial del Cabanyal per a la seua conservació.

Una vegada aprovat el projecte s’iniciaran els tràmits per a la licitació de l’execució de l’obra que té un termini previst de 12 mesos.