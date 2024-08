Nova mesura de seguretat viària: Instal·len radar de tram a la CV-35 per reduir accidents.

Estratègia nacional en marxa: La DGT amplia la col·locació de radars de tram en les principals vies del país.

La Direcció General de Trànsit (DGT) continua implementant mesures per a millorar la seguretat viària en les carreteres espanyoles. Una de les més recents és la instal·lació d’un nou radar de tram en la CV-35 de València, una de les vies més transitades de la Comunitat Valenciana. Aquest dispositiu cobrirà el tram que va des del quilòmetre 19,3 fins al 25,8, en ambdós sentits, per a controlar la velocitat dels vehicles i reduir els accidents.

El radar de tram en la CV-35 no ha sigut col·locat de manera casual, ja que aquesta carretera connecta importants nuclis urbans amb València i ha registrat nombrosos incidents per excés de velocitat. Amb aquesta mesura, la DGT busca frenar conductes perilloses i garantir el respecte als límits de velocitat per part dels conductors en tot el trajecte.

Aquesta instal·lació forma part d’una estratègia més àmplia que està introduint nous radars de tram en totes les comunitats autònomes, especialment en les entrades i eixides de grans ciutats com Madrid, Barcelona i València.