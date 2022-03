Nous punts wifi a València

Fuset ha afirmat que València “és líder en la xarxa europea WIFI4EU, amb més de 483 punts d’accés gratuïts dirigits als qui no poden pagar connectivitat il·limitada”

València suma 91 nous punts d’internet d’alta velocitat, inclosos centres de servicis socials, per a combatre la bretxa digital

El regidor d’Agenda Digital, Pere Fuset, ha comunicat la posada en marxa d’altres 91 nous punts d’accés a internet gratuïts i d’alta velocitat en edificis públics de València “per a continuar lluitant contra la bretxa digital en tots els barris de la ciutat”. Smart City València ha completat la instal·lació dels nous equips, “amb especial atenció als centres municipals de servicis socials, que a partir d’ara oferiran accés a la xarxa municipal així com a WIFI4EU, la xarxa europea i segura amb la qual l’Ajuntament pot multiplicar fins per 117 la velocitat de connexió que les administracions oferixen a la ciutadania”, ha explicat.

En concret estos nous equips de connexió se situaran majoritàriament a l’interior dels centres municipals de servicis socials així com en altres espais municipals que acullen a població especialment vulnerable a la bretxa digital d’accés a internet. Així, els centres municipals de servicis socials de Benimaclet, Campanar, Ciutat Vella, La Saïdia, Malva-rosa, Natzaret, l’Olivereta, Patraix, Quatre Carreres, Sant Marcel·lí i Trafalgar sumaran 43 nous equips de connexió als quals prompte s’afegiran els altres cinc del Centre Municipal Salvador Allende del barri dels Orriols, pendents d’ajustos tècnics per a la seua entrada en funcionament.

En esta nova expansió de WIFI4EU també s’han instal·lat sis nous equips en el Centre de Suport a la Immigració en el barri del Carme, altres quatre en els dos punts del CAST (Centre d’Atenció a les Persones sense Sostre), situats en el mateix barri; tres més en l’Espai Dones i Igualtat en la Xerea, i altres 2 i 1, respectivament, situats en el Centre Municipal de Joventut i el Centre d’Activitats per a Persones Majors de Patraix. La resta d’equips corresponen als 26 punts de connexió repartits entre la central de Policia Local i els centres de Ciutat Vella, Russafa, Patraix, Campanar, Trànsits, Benimaclet i el Marítim, així com als dos situats en el centre Avifauna.

Fuset ha explicat que “amb estos nous equips València es consolida com a líder en la xarxa europea WIFI4EU, amb més de 483 en una estratègia pionera per a lluitar contra la bretxa digital en els barris” i ha avançat que “en els pròxims mesos, i malgrat l’escassetat mundial d’estoc informàtic, continuarem expandint la xarxa també en parcs, jardins i espais públics tenint en compte que no tot el món pot permetre’s tindre connexió de banda ampla a casa o una tarifa il·limitada de dades en el telèfon mòbil”.

Per a la regidora de Servicis Socials, Isa Lozano, “esta expansió de punts d’accés gratuït d’Internet en els recursos socials municipals és una molt bona notícia que amplia les oportunitats d’accés a la informació, a tot tipus de continguts i la gestió de tràmits telemàtics a tota la població, independentment de la seua situació socioeconòmica”.

Fuset ha recordat que la ciutadania pot consultar tots els punts de connexió distribuïts pels diferents barris i pobles de la ciutat en l’apartat d’Agenda Digital del Geoportal de València i en la pròpia web municipal. Així mateix, també es poden consultar els punts exactes més pròxims a la ubicació en temps real de la persona usuària amb la funcionalitat ‘Prop de Mi’, de l’AppValència, que utilitza la geolocalització del telèfon mòbil per a ordenar diferents recursos municipals per distància.

