Els nous uniformes del personal municipal seran sostenibles i respectuosos amb el medi ambient

La roba ha de ser còmoda i estar feta amb teixits que no provoquen al·lèrgies o hipersensibilitat

L’Ajuntament ha licitat el contracte per adquirir els uniformes que porta el personal municipal per als pròxims dos anys, prorrogable tres més, amb un pressupost estimat de 251.400 euros. Per a l’adjudicació es valorarà que les peces siguen sostenibles i respectuoses amb el medi ambient, alhora que còmodes i fetes amb teixits que no provoquen al·lèrgies o hipersensibilitat.

Les empreses hauran d’acreditar que la roba és sostenible mitjançant etiquetes que garantisquen que es tracta de productes de qualitat, lliures de substàncies nocives i fabricats amb processos de producció respectuosos amb el medi ambient. El vestuari també ha de complir requisits de confort, amb especial atenció als acabats: les costures, cremalleres, folres, últims retocs, etc. Així mateix, el contracte obliga la companyia adjudicatària a adaptar la composició de les peces de vestir per evitar problemes de salut, com ara al·lèrgies o hipersensibilitat als diferents teixits.

La regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, ha explicat que l’objectiu és “proveir de la uniformitat necessària perquè el personal de l’Ajuntament puga desenvolupar les seues funcions amb les suficients garanties, facilitant l’homogeneïtat en la imatge corporativa”. L’edil ha destacat l’aplicació de criteris de sostenibilitat: “Tenim un clar compromís per fer front al canvi climàtic i des de les administracions hem de ser un exemple en eixe sentit”.

En total, la vestidura laboral se subministrarà a treballadors i treballadores d’uns 40 servicis municipals, entre ordenances, inspectors, brigades, guardes, conductors, empleats de protocol, tècnics, professorat de música i sanitaris. El contracte es dividix en cinc lots: el primer comprén elements realitzats a mida, entre ells els vestits i abrics de la banda municipal, conductors o protocol; el segon lot inclou indumentària d’ús general de confecció industrial, com és el cas d’impermeables, anoracs i jerseis; el tercer lot abasta les camises de tallatge estàndard; el quart en conté tot tipus de calçat, i el quint se’n composa de diversos complements, per exemple, cinturons, gorres i guants.