Nova aplicació de la zona blava a Alzira

Els usuaris han d’activar la tarifa bàsica Alzira

L’Ajuntament d’Alzira ha licitat de nou el control de la zona blava en Alzira i, en esta ocasió serà una nova empresa la que assumirà esta tasca.

Este canvi implicarà l’ús d’una nova aplicació per als usuaris i algunes millores en el servei que evitaran l’estacionament en zones reservades.

A partir d’este cap de setmana començarà la substitució dels parquímetres ubicats a les zones ORA, de manera que la ciutadania trobarà la identificació de la nova empresa “Easy Park”. El canvi de companyia que controla la zona blava implicarà la el canvi de l’aplicació de mòbil gratuïta per a pagar, tot i que l’antiga continua funcionant, però amb un cost addicional.

Les tarifes de l’ORA per als usuaris no canviaran de preu, es continuarà pagant 1.20€ per hora en rotació de dos hores com a màxim. Els usuaris han d’activar la tarifa bàsica Alzira per tal d’accedir a preus sense comissions. Per a fer-ho han d’entrar en: Menú > Pagaments i sancions > avisos de sancions > Menú esquerre > perfil > tarifa > guardar.

Una de les novetats de la nova adjudicació és que els treballadors de l’empresa també controlaran, l’aparcament indegut els llocs reservats a càrrega i descàrrega i en parades d’autobús en els carrers on estiga l’estacionament regulat. L’objectiu d’esta mesura és que e faça un ús responsable d’estes zones, sancionant els vehicles mal aparcats. D’esta manera es millora la seguretat dels usuaris de transport públic, així com de la resta de vehicles que es veuen afectats quan l’autobús o els vehicles de transport de mercaderies no poden estacionar a les zones destinades a l’efecte.

D’altra banda, es recorda que segons l’ordenança municipal els vehicles com: motocicletes i patinets o qualsevol altre tipus de vehicle que no tinga matrícula, no poden estacionar en zona ORA, hauran de fer-ho en les zones gratuïtes habilitades per a este tipus de vehicle.