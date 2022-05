El vicealcalde Campillo explica que l’actuació tindrà una inversió de més de 92.000 euros i valora l’aportació i col·laboració ciutadana “per construir junts el projecte”

L’Ajuntament aprova el disseny de la nova zona de jocs infantils amb escenografia d’animals a la plaça del Cedre

La Regidoria d’Ecologia Urbana ha aprovat el projecte definitiu de la nova zona de jocs infantils de la plaça del Cedre, “amb un disseny fruit de les converses amb el veïnat i que demostra que la col·laboració ciutadana és essencial per construir junts els projectes”, ha ressaltat el vicealcalde de València i titular de l’àrea, Sergi Campillo.

La intervenció aprovada junt amb el veïnat de la plaça del Cedre, al barri de Ciutat Jardí, projecta una nova zona de jocs, atesa la petició ciutadana dels Pressupostos Participatius 2020-2021 i amb un pressupost total de l’actuació de 92.416,41 euros.

“La nova zona de jocs simula tres arbres a diferent nivell on l’escenografia d’animals, elements naturals sobredimensionats i un acolorit paviment de seguretat són el fil conductor de la història imaginativa a desenvolupar pels xiquets i xiquetes del barri”, ha explicat el vicealcalde Campillo. “En un primer moment el disseny que vam proposar no acabava de convéncer el veïnat, per tant, dialogàrem amb ells per dissenyar-lo de nou i este és el fruit del treball de col·laboració entre la persona proponent de la proposta i l’associació veïnal del barri”, ha assenyalat el també regidor d’Ecologia Urbana.

En la proposta aprovada es crea una zona de jocs “molt cridanera i versàtil” amb capacitat per a 74 xiquets i xiquetes de diferents edats, ja que posseïx estructures per a l’escalada, ponts i tobogans. A més a més, es millora l’accessibilitat de l’espai transformant una de les quatre escales en rampa.

La intervenció prevista inclou la instal·lació de cinc bancs de doble llargària amb suport i reposabraços i dos suports isquiàtics per a la confortabilitat dels acompanyants. Com s’ha detallat, este projecte respon a la petició dels pressupostos participatius 2020-2021 i a la reunió mantinguda amb l’Associació de Veïns Ciutat Jardí, que demanava que la zona de jocs s’instal·lara a la placeta sud del jardí deixant la zona central lliure per a usos múltiples, acordat amb la persona proponent del projecte al Decidim VLC.

“Amb este projecte per a la plaça del Cedre, el barri augmenta la seua dotació de jocs infantils i cobrix la necessitat d’elements lúdics per a les xiquetes i els xiquets més majors”, ha afegit el vicealcalde Campillo després de l’aprovació del projecte.

