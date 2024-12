Nuria Martínez visita els jutjats de Sedaví, Alfafar, Albal, Catarroja i la Ciutat de la Justícia de València per a conéixer les seues necessitats

Ha conegut de primera mà les obres del Jutjat de Catarroja i la situació i necessitats dels Jutjats de pau d’Alfafar, Albal i Sedaví

La consellera ha agraït als funcionaris dels jutjats, de l’Institut de Medicina Legal i de les OAVD la seua labor fonamental després de la DANA

La consellera de Justícia i Administració Pública, Nuria Martínez, al costat de la directora general de Justícia i Autogovern, Mª José Adalid, ha visitat els jutjats d’alguns dels municipis afectats per la riuada, pertanyents al Partit Judicial de Catarroja, que dona servei a una població superior a més 100.000 habitants.

D’aquesta manera la consellera ha pogut conéixer de primera mà les obres d’emergència per a recuperar la seu judicial de Catarroja, la seu de la qual va quedar parcialment devastada, així com la situació i les necessitats dels Jutjats de pau d’Alfafar, Albal i Sedaví.

Nuria Martínez ha destacat que “l’activitat judicial ordinària d’aquest partit judicial s’ha pogut restablir gràcies al trasllat provisional dels cinc jutjats de primera instància i instrucció a la Ciutat de la Justícia de València, realitzant les adequacions espacials pertinents i dotant-les al seu torn de recursos materials”.

“A més, s’ha dotat al jutjat de Catarroja amb un reforç especial amb la fi donar una resposta a les necessitats d’atenció extra per la suspensió d’activitat durant quasi un mes, i per atendre a alguns dels municipis amb més víctimes. En concret, s’ha reforçat temporalment amb un gestor, dos *tramitadores i un auxili”, ha detallat la consellera.

La titular de Justícia i Administració Pública ha explicat que “quatre dels cinc Jutjats de pau d’aquest partit judicial també estan oberts, a Benetússer, Massanassa, Alfafar i Sedaví, mentre que el d’Albal està sent atés des de l’Ajuntament, ja que s’estan fent els treballs de recuperació de les instal·lacions”.

La consellera ha visitat també la Ciutat de la Justícia de València, l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de València i l’Oficina d’Atenció a les Víctimes del Delicte (OAVD). Allí ha volgut mostrar l’agraïment del Consell a la labor fonamental realitzada pels funcionaris de cadascun d’aquests departaments en tot el relacionat amb la DANA.

En aquest sentit, ha destacat el treball dels tècnics de l’Institut de Medicina Llega en un moment tan delicat per a la realització de les autòpsies i la identificació de les víctimes, així com el d’un equip de 47 treballadors, entre lletrats, treballadors socials i psicòlegs de les OAVD, més cinc persones de suport logístic de la Conselleria de Justícia, que van assistir als familiars de persones mortes o desaparegudes per la *DANA durant la interposició de denúncies davant la Guàrdia Civil.

Seu judicial de Catarroja

Nuria Martínez ha detallat que “s’està avançant en els treballs de reparació de la seu judicial de Catarroja, que ha patit importants danys. Les obres d’emergència porten un mes en marxa i preveuen la reparació integral del soterrani i de les àrees de la planta baixa afectades pel temporal. En aquests moments s’estan desmuntat els revestiments i sòls afectats per les aigües”. En eixe sentit, la inversió prevista és de 2.183.000 euros.

La consellera també ha informat que “s’han inspeccionat els arxius judicials de Catarroja en resultar completament negats i, després de les oportunes reunions de la junta d’expurgue judicial, també s’ha acordat ja l’expurgue de la documentació judicial”.

En la seua visita a la Ciutat de la Justícia, la consellera Martínez ha pogut conéixer a l’equip del Jutjat de Catarroja que està treballant des d’aquest complex judicial i els ha agraït el seu esforç i la gran faena que estan realitzant perquè el seu partit judicial puga recuperar la normalitat.

Jutjats de pau

Així mateix, Nuria Martínez ha visitat el Jutjat de pau d’Alfafar, que ja ha està obert i ha pogut incorporar al personal funcionari, després de les tasques de neteja realitzades per l’ajuntament. Els llibres i equips no han registrat danys, excepte una màquina impressora multifunció.

La consellera també ha visitat el Jutjat de pau d’Albal, que compta amb una Unitat de Suport Directe formada per un gestor i un auxili judicial i la seu del qual ha quedat devastada, i el mobiliari, els ordinadors i llibres digitalitzats inservibles. Els llibres no digitalitzats que estaven en el més alt no estan danyats, però sí humits, i s’han emportat a l’Ajuntament. En aquests moments, aquest Jutjat de pau està sent atés des de l’Ajuntament per part del Secretari.

També s’ha desplaçat al Jutjat de pau de Sedaví, la seu del qual es va veure afectada. L’Ajuntament ha netejat el sota de l’edifici multiús on se situen, ha quedat restablida connexió a internet, i ja es troba en servei.