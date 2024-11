Obert el termini per sol·licitar les ajudes de 6000€ per a les persones afectades per la DANA

Obert el termini per sol·licitar les ajudes de la Generalitat Valenciana per valor de 6.000 euros per a les persones afectades per la DANA.

Es tracta d’una concessió directa d’ajudes destinades a les persones físiques que han patit la pèrdua de béns i efectes de primera necessitat a conseqüència dels danys ocasionats en la seua vivenda.

Per tant, són beneficiàries d’aquestes ajudes les persones físiques que tenen a la seua disposició una vivenda situada en algun dels municipis afectats per la DANA, el contingut de la qual haja resultat greument danyat pel temporal. Únicament es podrà presentar una sola sol·licitud d’ajuda per vivenda.

L’import de l’ajuda serà de 6.000 euros per habitatge afectat. La documentació haurà de presentar-se en les oficines de coordinació de la postemergència creades per la Generalitat o, si és el cas, en les oficines habilitades en la localitat on se situa la vivenda. Les sol·licituds podran presentar-se de manera telemàtica en el portal de la Generalitat, a través de la sol·licitud general d’iniciació i tramitació telemàtica de procediments de la subdirecció general d’emergències.

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=101532

El termini de sol·licitud de les ajudes starà obert fins al 16 de desembre del 2024. Tota aquella persona que tinga dubtes sobre el tràmit, podrà consultar-los a través de l’adreça de correu electrònic de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències secretariatecnica_avsre@gva.es.