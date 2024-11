Oberta la votació dels Pressupostos Participatius 2024

Els veïns i les veïnes empadronades majors de 16 anys poden triar fins a 3 d’entre un total de 16 inversions.

La desena edició dels Pressupostos Participatius ha obert ja el període de votació pública perquè la ciutadania de l’Eliana trie entre 16 plans viables de millora prioritària de les infraestructures públiques, que agrupen proposades com la creació de zones canines o parcs infantils, noves instal·lacions esportives o la millora d’accessibilitat en diversos punts del terme municipal.

L’anterior fase de presentació de propostes va arreplegar més de 500 possibles accions, d’entre les quals els serveis tècnics municipals han agrupat i seleccionat aquelles que compleixen les condicions del programa: que siguen acciones competència de l’Ajuntament; que no estiguen ja executades o en projecte; que el seu cost estimat no siga superior a l’import disponible; o que es puguen desenvolupar dins d’un mateix exercici pressupostari.

Per a participar els veïns i veïnes empadronades en el municipi, majors de 16 anys, podran votar, fins al 21 de desembre, des de qualsevol dispositiu a través de lelianaparticipa.es. El cost d’execució de les propostes que resulten més votades per la ciutadania s’incorporarà al pressupost municipal de 2025, fins al límit econòmic disponible en el marc del projecte.

Des de l’àrea de Participació Ciutadana, Jorge Pérez Comeche ha celebrat un any més la quantitat de propostes rebudes, ‘la qual cosa demostra la implicació i el compromís actiu de la ciutadania en la construcció d’una l’Eliana del futur’, al mateix temps que anima a la votació per a triar les pròximes obres i infraestructures a executar per l’Ajuntament.