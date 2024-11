Optimisme en la recuperació de l’Albufera després d’un mes de la DANA

El conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, es mostra optimista amb la situació de l’Albufera, tot just un mes després de la DANA.

Segons els primers anàlisis, els danys per les ruptures de depuradores i col·lectors que han provocat abocaments al llac “no semblen tan greus com es pensava inicialment”.

Fins ara, un 96% de les depuradores afectades a la província de València tornen a estar operatives, mentre que un 2,9% dels abocaments indesitjats encara arriben al parc. El conseller destaca l’eficàcia del pla de xoc, que inclou recollida de residus, eliminació de restes flotants i desobstrucció de canals.

El projecte del “bessó digital” per monitoritzar la qualitat de l’aigua i detectar possibles focus de contaminació s’ha avançat arran de la catàstrofe. Aquesta tecnologia permetrà obtenir dades en temps real sobre l’estat de l’aigua, la seua temperatura i altres variables essencials.

Martínez Mus també subratlla la cooperació amb l’Ajuntament de València per retirar 750 metres cúbics de residus i continuar buscant desapareguts a la zona. A més, ha remarcat que l’Albufera ha funcionat com un coixí natural per esmorteir els efectes de les pluges torrencials.

Amb el compromís de recuperar el llac, el conseller confia que la setmana vinent es tanquen definitivament les fonts d’abocaments residuals, permetent una recuperació ràpida. Es preveu que 10 de les 13 depuradores completament destruïdes es reconstruïsquen en un any, mentre que tres necessitaran una nova construcció. L’Albufera e