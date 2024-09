L’Ajuntament de Paiporta ha començat el nou curs escolar en els centres d’educació infantil i primària amb novetats.

Enguany, el CEIP Luis Vives estrena una nova Unitat d’Atenció Específica en Centre Ordinari (UECO), sent la segona d’este tipus en el municipi a més del CEIP L’Horta.

Esta nova aula està equipada amb totes les instal·lacions necessàries per a garantir l’atenció integral de l’alumnat, incloent-hi un bany adaptat dins del mateix espai, dissenyat per a atendre les necessitats específiques dels #xiquet i #xiquet que el requerixen.

L’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, i la regidora d’Educació i Esports, Susana Moreno, han visitat les instal·lacions del CEIP Luis Vives durant l’inici de curs. Durant la seua visita, han donat la benvinguda a tot l’alumnat i han destacat la importància de comptar amb espais inclusius i adaptats que afavorisquen una educació de qualitat per a tot l’alumnat.

El curs escolar a Paiporta arranca amb un augment en el nombre d’alumnes matriculats en comparació amb l’any anterior. No obstant això, i pese a l’increment d’estudiants, s’ha aconseguit mantindre una ràtio més baixa que en cursos anteriors. Per als nivells de 1r i 2n d’infantil, que inclouen a #xiquet i #xiquet de 3 i 4 anys, la ràtio per aula s’ha reduït a 23 alumnes, una sol·licitud que l’Ajuntament venia plantejant a la Conselleria d’Educació per a millorar les condicions d’aprenentatge.

Tant en el CEIP Luis Vives com en la resta de centres educatius de Paiporta, les classes han començat sense incidències, amb la il·lusió i energia renovada de tota la comunitat educativa. “Amb esta nova infraestructura i la millora en les ràtios, Paiporta continua apostant per una educació inclusiva i de qualitat, que respon a les necessitats de tots els xiquet i xiquet, garantint així un entorn més favorable per a l’aprenentatge i el desenrotllament personal” afirma la regidora.

