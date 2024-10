Paiporta organitza tallers d’autodefensa per a dones dins de la programació del 25N

El primer d’estos tallers, titulat “Apoderament i consciència corporal”, s’impartirà tots els dimarts des del 22 d’octubre fins al 3 de desembre en el Poliesportiu Municipal

L’Ajuntament de Paiporta ha llançat una sèrie de tallers d’autodefensa per a dones com a part de la programació del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

El primer d’estos tallers, titulat “Apoderament i consciència corporal”, s’impartirà tots els dimarts des del 22 d’octubre fins al 3 de desembre en el Poliesportiu Municipal. Està dirigit a dones a partir de 16 anys i se celebrarà en horari de 17.00 a 19.00 h. L’encarregada d’impartir el curs serà l’experta en autodefensa María Felici Chinesa.

Este taller és el primer de tres que el consistori ha programat en el marc del 25N, amb l’objectiu de proporcionar ferramentes per a afrontar la violència masclista des d’una perspectiva d’apoderament i consciència corporal. Al llarg de les sessions, les participants aprendran tècniques d’autodefensa i rebran formació per a reforçar la seua confiança i seguretat personal. L’enfocament no es limita a la defensa física, sinó que també busca capacitar emocional i psicològicament a les dones enfront de situacions de violència.

La regidora d’Igualtat de Paiporta, Mª Jesús López, ha destacat la rellevància d’estos tallers en la lluita contra la violència de gènere. Segons les seues paraules, “és fonamental dotar a les dones de recursos que els permeten defendre’s físicament i des d’un punt de vista emocional i psicològic. Volem empoderar a les dones i ajudar-los a prendre consciència de les seues capacitats, la qual cosa pot marcar una diferència crucial en situacions de risc”. López va subratllar la importància de proporcionar a les dones del municipi les ferramentes necessàries per a enfrontar-se a la violència masclista, promovent la seua seguretat i benestar.

Des de la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Paiporta s’han organitzat altres dos tallers dins d’esta mateixa línia de formació. El primer, dirigit a dones joves, se centrarà en com afrontar les violències que patixen sota el lema “El meu cos és Meu”. El segon, destinat a treballadores internes, abordarà les violències que patixen en l’àmbit laboral. Les inscripcions per a participar en estos tallers ja estan obertes i poden formalitzar-se a través de l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Paiporta en el mail igualtat@paiporta.es, en la secció d’Inscripcions de la web o en la recepció de l’Ajuntament de manera presenc