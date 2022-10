Sota aquest lema Cullera celebra la festivitat del 9 d’octubre amb una àmplia programació en la qual es recupera, després de dos anys sense realitzar-se a causa de la pandèmia, el mercat medieval i l’entrada del Rei Jaume I



El Club de Futbol Cullera, la historiadora Mª Lluisa Chofre Navarrete, l’arqueòloga Magdalena Monraval Sapiña, el fundador del Club de Rugbi de Cullera, Juan PalomaresCorella i a títol pòstum Emili Renard Vallet, creador de Cullera Laica, rebran els Distintius 9 d’octubre



Ja coneixem els guardonats amb el “Distintiu 9 d’Octubre” 2022 a Cullera. En el ple extraordinari celebrat aquest dimarts la corporació municipal ha acordat per unanimitat concedir aquesta distinció en la categoria col·lectiva al Club de Futbol Cullera, i a títol individual a Mª Lluisa Chofre Navarrete, a Magdalena Monraval Sapiña, a Juan Palomares Corella i a títol pòstum a Emili Renard Vallet.

«Atorguem aquestes distincions com a agraïment i reconeixement a aquelles persones i col·lectius que ajuden a difondre la cultura i els valors del nostre poble, sent a més un exemple d’esforç, honradesa, generositat i dignitat per a la ciutadania», ha manifestat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

El consistori ha concedit enguany el distintiu en el seu vessant col·lectiu al Club de Futbol Cullera pel seu centenari i per promoure l’esport i difondre el nom de Cullera per tota la Comunitat Valenciana.

Un de les insígnies individuals és per a Mª Luisa Chofre Navarrete, mestra i historiadora, per tota una vida dedicada a la investigació i publicació d’estudis històrics, molts ells sobre els orígens de la nostra ciutat, com per exemple els de la ubicació de les mítiques ciutats de l’antiguitat Sicania i Sucro.

Per la seua trajectòria com a professional de l’arqueologia i la restauració rebrà el ‘Distintiu 9 d’octubre’ Magdalena Monraval Sapiña. Magdalena destaca per la seua gran faena en la recuperació i dignificació del patrimoni històric local, en concret els seus treballs i estudis sobre la muralla de la Vila, la recuperació del retaule barroc de Sant Llorenç, les excavacions arqueològiques del Castell de Cullera o les aportacions arqueològiques al coneixement de la Cullera romana.



També rebrà aquest distintiu Juan Palomares Corella com a reconeixement a tota una vida de treball constant i plena d’èxits en l’esport i en la cultura de Cullera, a través de la seua vinculació amb el Cullera Rugbi Club, del qual és fundador, i de la Societat Ateneu Musical, entitat de la qual ha sigut president durant 2015-2021.

A més el consistori ha concedit a títol pòstum el ‘Distintiu 9 d’octubre’ a Emili Renard Vallet, músic, docent, investigador i compositor. Emili va fundar en 2007 l’associació ‘Cullera Laica’, sempre va ser una persona emprenedora amb una enorme capacitat de treball, d’investigació i de lluita incansable en defensa de la justícia i la llibertat.



Acte de lliurament

La cerimònia oficial de lliurament dels ‘Distintius 9 d’Octubre’ tindrà lloc el dissabte 8 d’octubre a partir de les 20 hores a l’Auditori Municipal del Mercat.

El Distintiu 9 d’Octubre és el més alt reconeixement que atorga la ciutat de Cullera amb motiu de la festivitat de totes i tots els valencians, a persones o entitats locals que han destacat en les seues trajectòries personals o professionals.



Programació cultural i festiva



Amb una màquina del temps que transportarà als més xicotets a l’època del Rei Jaume I, la companyia Tramant Teatre iniciarà el divendres 7 d’octubre els actes commemoratius del 9 d’octubre a Cullera. Serà a les 18 h a la Biblioteca Infantil.

També el divendres, a les 18.30 h, tindrà lloc un dels actes més emotius de la programació del 9 d’octubre, amb el descobriment de la placa commemorativa del nou carrer dedicat al piragüista olímpic José Marí Colom.

A les 19 h començarà el mercat medieval, que enguany estarà situat en el Passeig Doctor Alemany, l’obertura oficial del qual tindrà lloc aquest dijous a la vesprada, després de la gran transformació a la qual ha sigut sotmés per a convertir-se en «un espai per a les persones, un passeig que torna a ser un passeig», tal com ha afirmat el primer edil.

A les 20 h tindrà lloc l’encesa de llums del carrer Sant Úrsula, un carrer que ha sigut completament remodelada per a solucionar la falta d’il·luminació i el gran desnivell que patia. La solució que s’ha implementat des de l’ajuntament ha sigut suavitzar el desnivell i il·luminar més l’espai de manera original i acollidora.

Ja el dissabte 8 d’octubre el grup Ramonets oferirà un divertit concert per a públic familiar a la Casa de la Cultura. I a la vesprada serà la Muixeranga de

Cullera la que actuarà als Jardins del Mercat just abans de la celebració de l’acte institucional de lliurament dels distintius 9 d’octubre a l’Auditori Municipal.

Quan arribe la mitjanit es dispararà un castell de focs artificials a càrrec de la pirotècnia Vulcano en el pàrquing del Prat.

El diumenge 9 d’octubre els actes festius començaran a les 12 h amb danses populars i muixeranga a càrrec de la Colla Pas Pla, de l’Escola Municipal de Tabal, Dolçaina i Danses, i de la Muixeranga de Cullera en la Plaça d’Espanya enfront de la Casa Consistorial.

A més el diumenge, a partir de les 13:30 h, se celebren les XII Jornades Gastronòmiques Marineres ‘Ciutat de Cullera’ en el port pesquer de la localitat.

A les 14 h la pirotècnia Vulcano dispararà una mascletá en el pàrquing del Prat.

El Dia del Poble Valencià finalitzarà amb la recreació històrica de l’entrada del Rei Jaume I pels carrers del centre de la ciutat.