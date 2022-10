A les 9:30 del matí s’iniciava a Picassent una jornada carregada d’anàlisi, propostes, solucions davant les principals problemàtiques i perspectives per al futur del sector citrícola. La Casa de la Cultura de Picassent donava la benvinguda a la XIII edició d’esta jornada, una tradició arrelada a la localitat de l’Horta.

El Congrés Citrícola de l’Horta Sud és un congrés biennal, celebrat a Picassent, és molt important a la localitat, ja que, com afirma l’alcaldessa, és un poble on l’agricultura és important i rebre a tècnics i experts que parlen de noves tècniques i millores és molt bo tant per a Picassent com per a tota l’Horta Sud.

I és que al congrés, no només parlen de tècniques, sinó també de problemes i solucions a certs contratemps, com explica el director del centre d’Experiències de Cajamar, Carlos Baixauli.

Caldrà esperar dos anys per al proper congrés, quan Picassent torne a ser el centre d’innovació a les tècniques agrícoles per al cultiu dels cítrics.