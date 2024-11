Picassent exigeix a la Conselleria un servei provisional d’autobús Picassent-Torrent

Necessitat d’habilitar un servei provisional d’autobús Picassent-Sant Ramón-Torrent

Esta petició va ser formulada i enviada per escrit a la pròpia Conselleria

Després que el passat 29 d’octubre la Dana arrasara la línia 1 de Metrovalencia i també ho fera amb la línia d’autobús de la companyia Auvaca que oferia el trajecte Picassent-València passant pels pobles afectats per la barrancada, l’alcaldessa Conxa Garcia va traslladar ahir, durant la visita al municipi del conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicent Martínez Mus, la gran demanda que està arribant al consistori per part del veïnat picassentí, sobre la necessitat d’habilitar un servei provisional d’autobús Picassent-Sant Ramón-Torrent ja que són moltes les persones que per motius de salut, laborals i d’estudi necessiten cada dia fer este trajecte al no existir cap alternativa de transport públic a hores d’ara que permeta fer eixe desplaçament.

Així també, esta petició va ser formulada i enviada per escrit a la pròpia Conselleria.

La primera edil, Conxa Garcia, ha manifestat al respecte que, “Entenem la situació tan precària de les comunicacions a la comarca després de la DANA, però Picassent té una important demanda de connexió no només amb València, sinó també amb Torrent, on moltes persones tenen el seu lloc de treball, d’estudi o el centre metge d’especialitats. Demanem algo que és fàcil d’implementar a l’administració que ho pot implantar per tindre les competències en transport”.