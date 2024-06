Este és el quart any que l’Ajuntament signa este conveni amb una subvenció de 30.000 euros. Per ajudar a cobrir les necessitats bàsiques de les persones i famílies en risc d’exclusió social.

Creu Roja continuarà treballant de manera coordinada amb els Serveis Socials municipals

Portar endavant el projecte d’atenció urgent a les persones i famílies més vulnerables del municipi és l’objectiu d’este conveni que l’Ajuntament de Picassent i Creu Roja han signat recentment. Durant la reunió previa a la signatura del mateix. L’alcaldessa del municipi, Conxa García, així com el regidor de Benestar Social, Carles Silla varen compartir amb la presidenta de l’Assemblea de Creu Roja d’Alcàsser-Picassent, Dulce Aguilar, el treball i els diferents projectes que l’entitat està portant endavant al nostre poble.

El nou conveni veu actualitzades i renovades les seues condicions

D’esta manera, Creu Roja continuarà treballant de manera coordinada amb els Serveis Socials municipals per a la possible detecció de persones en situació de risc, així com també en les tasques d’acompanyament per a la gestió de tràmits amb les diferents administracions i l’atenció a persones migrants.

A més, cal recordar que, el personal tècnic de Creu Roja realitza un procés d’atenció a les persones de forma integral i individualitzada amb una acollida per conèixer, valorar i presentar així un pla d’intervenció per ser beneficiaris de les ajudes de primera necessitat. També es realitzen tallers de competències i s’organitzen espais de trobada.

El regidor de l’àrea, Carles Silla valora en positiu esta acció, “És de gran valor l’ajuda i la col·laboració del personal treballador de Creu Roja així com també del voluntariat, ja que amb el seu treball desinteressat i altruista és possible portar a terme este projecte que compta amb tot el nostre suport”.