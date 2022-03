Picassent incorpora 7 milions d’euros al Pressupost Municipal procedents dels romanents de Tresoreria

Pràcticament la totalitat d’esta modificació de crèdit va destinada a inversions en el municipi

Una vegada efectuada la liquidació del pressupost de 2021, l’Ajuntament de Picassent ha tancat un any més l’exercici pressupostari amb un superàvit de 3.140.353,91 euros y un nivell de deute 0. Així mateix, el romanent de tresoreria ascendeix a més de 13 milions d’euros.

I gràcies a estes xifres, l’equip de govern ha presentat en un ple extraordinari una modificació de crèdit per més de 7 milions d’euros que ha sigut aprovada amb l’abstenció de PP, Ciudadanos, Compromís i Unides Podem.

Una situació de solvència econòmica que ha portat a l’equip de govern a decidir utilitzar el 50 % d’este romanent, a fi de guardar en les arques municipals un import suficient per poder fer front a despeses extraordinàries que pogueren sobrevindre per la coiuntura econòmica i social.

“ Després d’esta incorporació de crèdit, Picassent tindrà el major pressupost de la seua història de més de 26 milions d’euros. Açò no havia passat mai i ha sigut possible perquè des de 2003 venim fent una gestió rigorosa i responsable en la despesa, complint legislatura rere legislatura amb el nostre programa electora. A més, també perquè les diferents administracions han incrementat les transferències als Ajuntaments i per últim, i més important, gràcies al bon compliment dels veïns i les veïnes de Picassent en les seues obligacions tributàries”, afirma el regidor d’Economia i Hisenda, Paco Quiles.

Els capítols que més reben estos increments són la despesa corrent, per l’increment dels preus de les energies i el combustible, i l’àrea de cultura i festes que en el pressupost inicial estaven infradotades. Però el major increment va dirigit al capítol d’inversions, dotant-lo amb més de 4 milions d’euors d’increment respecte al pressupost inicial.

Les àrees que més incrementen el seu pressupost en inversions són:

Urbanisme, dins d’ella el més destacable és la peatonalització del c/ Canonge y c/ Torrent amb una inversió de 600.000 euros, així com també la redacció dels projectes per dotar de clavegueram i subministre d’aigua potable a les urbanitzacions El Pinar, l’Alteró de Mompoi i Penyes Males. A més, Agricultura, reporta una partida que triplica la d’anys anteriors en asfaltat de caminis rurals: la quantitat històrica de 722.000 euros.

A Esports, van 250.000 euros que inclouen, entre altres, el canvi de la gespa artificial del camp de futbol 11 i a Serveis Municipals es destinen 1.500.000 euros, part dels quals aniran a la millora de vials de la població, manteniment dels parcs infantils, reasfaltat de carrers i adquisició de nova maquinària de treball per a la brigada municipal.

Finalment, a Cultura es destinen 160.000 euros i com més destacat està la redacció del projecte d’ accés a la Torre d’Espioca.

