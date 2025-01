Pilar Bernabé destaca els esforços del Govern d’Espanya per a la recuperació de les zones afectades per la DANA

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha volgut destacar el treball del Govern d’Espanya per aconseguir fons europeus i augmentar els ja existents per afrontar les conseqüències de catàstrofes naturals com les de la pasada DANA.

A més, també remarcava que el fons de solidaritat de la Unió Europea ha augmentat de 1.124 a 1.500 milions d’euros per ajudar els països afectats per catàstrofes, i el Govern d’Espanya ha sol·licitat la tramitació urgent d’ajudes per a la DANA recriminant que l’ alcaldessa de València “ho ha fet tard i mal”.

És per això que Bernabé ha destacat que gràcies a una proposta de Pedro Sánchez, s’ha aconseguit modificar urgentment el reglament dels fons de cohesió, permetent així destinar aquests recursos a la reconstrucció i recuperació de les zones afectades.