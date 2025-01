Pilar Bernabé va visitar el passat dissabte Paiporta junt José María Ángel

La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, al costat del comissionat del Govern per a la reconstrucció, José María Ángel, va visitar el passat dissabte el municipi de Paiporta

Un dels més afectats per la dana del 29 d’octubre, on les Forces Armades continuen treballant.

Bernabé assenyala que l’emergència ha progressat, començant amb els nuclis urbans i ara enfocant-se en els polígons industrials. Després de reunir-se amb la Federació de Polígons Industrials (Fepeval) i amb el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, a València, s’han identificat les necessitats encara pendents en les àrees industrials, on l’Exèrcit ja està intervenint.

La delegada ha explicat que “este cap de setmana, l’UME i la resta de les Forces Armades tenen desplegats 4.000 efectius a la província, amb més de 800 vehicles i la maquinària necessària per a realitzar les comeses, requerits per la direcció de l’emergència, en les poblacions més afectades per la riuada”.

Les Forces Armades estan realitzant labors de suport en prop d’una vintena de poblacions valencianes, incloent-hi Alaquàs, Albal, Aldaia i altres.

Entre les seues tasques s’inclouen labors de rescat i busca de tres desapareguts en barrancs i el riu Túria. La delegada ha destacat el compromís indestructible de les Forces Armades en la recuperació i reconstrucció de la regió. Va subratllar l’esforç, dedicació i implicació diària dels efectius en les labors de recuperació. Estes accions busquen restablir la normalitat i la vida quotidiana de les persones afectadas per la riuada del 29 d’octubre.