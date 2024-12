Planas celebra els “bons resultats” de l’acord de pesca de la UE per al Mediterrani i l’Atlàntic

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha destacat aquest dimecres els “bons resultats” aconseguits en l’acord sobre el repartiment de les quotes de pesca de la UE per al 2025.

Espanya ha aconseguit mitigar els retalls a la pesca d’arrossegament al Mediterrani i mantenir les captures d’algunes espècies clau per a la flota de l’Atlàntic, segons informa Europa Press.

Planas ha assenyalat que l’acord “neutralitza” la dràstica proposta inicial de la Comissió Europea, que hauria reduït els dies d’activitat de la pesca d’arrossegament de 130 a 27, cosa que el sector qualificava com una “sentència de mort“.

Mesures compensatòries al Mediterrani

Per contrarestar aquest retall, s’ha implementat un mecanisme de compensació que permetrà recuperar dies de pesca si s’adopten mesures mediambientals. Entre les opcions aplicades a Espanya destaquen:

Ús de xarxes més selectives (45 mm en pesca costanera i 50 mm en aigües profundes).

(45 mm en pesca costanera i 50 mm en aigües profundes). Imposició de vedes i tancaments temporals en zones sensibles.

i tancaments en zones sensibles. Protecció específica per a alevins de lluç i gamba roja.

Planas va assegurar que aquestes mesures permetran als pescadors mantenir els mateixos dies d’activitat que el 2024. A més, va destacar com a un èxit important la reducció de la proposta inicial del TAC per a la gamba roja, que passa del 30% al 10%.

No obstant això, el sector pesquer manté reserves. Javier Garat, secretari general de Cepesca, va alertar que el compliment d’aquestes mesures podria suposar un esforç addicional difícil d’assumir per a alguns pescadors.

Avenços a l’Atlàntic

Pel que fa a les quotes de l’Atlàntic, s’ha aconseguit mantenir les captures d’espècies clau com la cigala al golf de Càdis (30 tones) i augmentar lleugerament la quota de lluç del sud (de 10.921 a 10.953 tones). També s’han incrementat les quotes de gall d’indi del sud (732 tones més) i rap del sud (625 tones més), a més de duplicar-se la quota de cigala del Cantàbric.

En canvi, la quota del jurel ha experimentat una reducció significativa del 65,9%, passant de 43.032 tones el 2024 a 14.668 en 2025.

Acords amb Noruega i Regne Unit

En el marc dels acords internacionals, Espanya ha augmentat la seva quota de bacallà àrtic amb Noruega fins a les 2.617 tones, un 3% més que el 2024. També s’han mantingut les quotes de gallineta àrtica (106 tones) i s’han assegurat els accessos mutus al Mar del Nord, beneficiant especialment la flota gallega.

Pendents per al golf de Càdis

D’altra banda, el TAC per a l’anxova al golf de Càdis està pendent d’un informe científic, pel que les xifres definitives es tancaran en una pròxima reunió. Planas espera que aquest resultat també siga favorable.

Conclusió

Luis Planas ha qualificat aquestes negociacions com “les més difícils” de la seua carrera i celebra que els acords aconseguits asseguren estabilitat per a les flotes espanyoles el 2025, tant al Mediterrani com a l’Atlàntic.