En les últimes setmanes no cessen les veus que alerten de la situació límit a la qual s’està arribant a l’Hospital General per falta de personal i de llits. Els representants sindicals del Consorci Hospital General venen denunciant la poca dotació de personal de què disposen per a atendre les més de 370.000 targetes sanitàries que li corresponen al seu Departament.

Rosa Zomeño, presidenta del Comité d’Empresa de l’Hospital, considera que «el nostre departament és el que menor inversió per ciutadà presenta quan és el que major població i més envellida atén i també el que té un menor nombre de llits i professionals per habitant, la qual cosa suposa una sobrecàrrega laboral enorme».



Karin Jansen, portaveu de Podem Xirivella , afirma que «la infradotació de l’Hospital General es tradueix en una atenció deficient a pacients de Xirivella i de la resta de pobles i barris veïns. És una situació que ve de darrere i a la qual hem de donar una resposta immediata»



Els fets descrits van ser contrastats per l’Alta Inspecció Sanitària de la pròpia Conselleria, qui va informar de la «existència de dèficits estructurals i de personal a l’hospital, i més concretament en el Servei d’Urgències».

Jose Luis Sanz, president de la Federació d’Associacions Veïnals, lamenta que «en arribar a Urgències, la primera atenció facultativa que es rep pot demorar-se 3 o més hores i qui es queda hospitalitzat pot passar fins a 3 dies en espais amuntegats i sense intimitat a l’espera d’un llit en habitació».

També referent a això es va pronunciar recentment el Síndic de Greuges, qui recomana a la Conselleria de Sanitat que «extreme al màxim la diligència en l’àmbit de l’atenció sanitària d’urgències», «promoga les accions que siguen necessàries per a garantir la dignitat i intimitat dels pacients» i «garantisca la dotació suficient de plantilla, tots els torns i dies de la setmana, en el servei d’urgències hospitalàries».



Però la gota que ha satisfet el got ha sigut, segons denuncien, que cap de les 6.000 noves places estructurals de personal anunciades per la Conselleria haja anat a recaure a l’Hospital General, per ser un consorci i tindre una configuració jurídica diferent de la de la resta d’hospitals sostinguts amb fons públics.

Referent a això, Rosa Zomeño assenyala que «això no haguera succeït si es complira la normativa de consorcis i com venim reclamant fa anys, el personal laboral d’aquest hospital s’integrara en el règim estatutari de la Conselleria». Segons la presidenta del Comité d’Empresa això «permetria que la plantilla s’adaptara a les necessitats assistencials de la població en la mateixa mesura que succeeix en la resta d’hospitals».



Per part seua, Karin Jansen, s’ha compromés a «traslladar aquesta greu problemàtica a les nostres representants en Les Corts perquè amb caràcter urgent s’atenguen aquestes demandes i es constrenya a la Conselleria competent a prendre cartes en l’assumpte».