L´equip de govern d´Alzira (Compromís-PSOE) es nega a ampliar el termini del període voluntari de pagament dels tributs municipals per a l´any 2022

La ciutadania d’Alzira torna a eixir perjudicada pel govern que diuen que venia a salvar a les persones.

La intenció de la moció presentada pel Partit Popular en este últim ple del mes de febrer de 2022 era que s’aprovarà en el mateix la possibilitat d’ajornar els pagaments dels tributs sense haver de sol·licitar-ho i que en gran manera dificulta a la ciutadania sol·licitar-lo.

Este equip de govern cau en la contradicció de donar suport a propostes i exigències per a facilitar la realització dels tràmits en les entitats bancàries i després en l’administració local que depén d’ells s’obliden del que exigeixen als altres.

Al principi de la pandèmia, l’Ajuntament d´Alzira va mantindre una actitud flexible per a adaptar-la a la situació socioeconòmica del moment, a través de mesures com la suspensió de taxes o facilitats relacionades amb el pagament de tributs.

En estos moments la situació és diferent a la de 2020 i 2021, no obstant això, existeixen sectors i activitats amb dificultats específiques, que en este primer mes de l’any han viscut complicacions per l’augment de casos per la nova variant de la covid-19.

Des del Partit Popular d´Alzira creguem que s’ha d’atorgar una altra vegada facilitats de pagament al veïnat, a les xicotetes i mitjanes empreses d´Alzira, perquè puguen retardar el pagament dels seus impostos, ampliant el període voluntari de pagament. La finalitat és adaptar-lo millor a esta realitat d’eixida i de creixement de recuperació econòmica que estem vivint.

Per este motiu varem presentar una moció al ple d´este mes de Febrer de 2022 demanant que qui ho necessite puguera retardar el pagament de l´impost de l´IBI i de l’impost de vehicles i taxa d’entrada de vehicles GUALS.

Una vegada més els nostres governants demostren el poc que els importa els problemes de la ciutadania alzirenya i van votar en contra de l’ajornament del pagament dels impostos, ajornament que curiosament sí que realitzaran a la ciutat de València, on governen també els mateixos partits polítics que ací a Alzira.

