Dos anys després sol·liciten ajudes per a poder realitzar la reforma de la Plaça del Reyno

El 24 de setembre de 2020 es va sol·licitar per registre d’entrada a l’ajuntament d’Alzira informació sobre els expedients tècnics dels 12 projectes del Pla de Mobilitat que en aqueixos dies van presentar en premsa i l’oposició seguim sense tindre informació de cap d’aquests projectes.



Ara l’equip de govern informa que sol·licitarà ajudes per a poder realitzar un d’aqueixos projectes del Pla de Mobilitat presentat fa dos anys i que és la reforma de la Plaça del Reyno. És a dir fa dos anys van presentar de manera propagandística un pla de mobilitat del qual no tenien ni informes tècnics dels projectes a realitzar i el més greu no disposava de l’estudi de finançament d’aquest Pla.



De nou des del Partit Popular hem sol·licitat els informes tècnics en els quals s’haurien d’haver basat per a la realització d’aquest Pla “Alzira Camina” Fase 2 de mobilitat sostenible i que després de dos anys sense haver-los facilitat fan dubtar de la seua existència.



Ara a final de la legislatura política tornen a traure dels calaixos el Pla de Mobilitat que no han realitzat, per a sol·licitar subvencions i així tornar a vendre fum de les seues idees.



Una vegada més aquest equip de govern format per Compromís i PSOE demostren la seua manera de governar, molta propaganda però després poc treball. En aquests moments dos anys després de presentar les 12 propostes, algunes d’elles molt senzilles i amb poc cost econòmic, no han realitzat pràcticament cap d’elles.

