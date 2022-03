Sandra Gómez destaca que el projecte premiat, Moreres 21, acollirà nous veïns i veïnes de totes les edats en noranta nous habitatges de lloguer assequible

AUMSA és premiada en la IV Edició dels Premis d’Urbanisme, Mobilitat, Paisatge, Habitatge i Arquitectura amb Perspectiva de Gènere

El projecte d’habitatges d’AUMSA, ha estat premiat en els Premis d’Urbanisme, mobilitat, Paisatge, Habitatge i Arquitectura amb perspectiva de Gènere, promoguts per la Generalitat. Moreres 21 és un edifici intergeneracional que busca fomentar les relacions socials entre persones de diferents edats i inclou 90 nous habitatges de lloguer assequible. La presidenta d’AUMSA, Sandra Gómez, ha rebut el premi en la gala de lliurament.

La Generalitat convoca estos premis per a reconéixer mesures i iniciatives encaminades a promoure la perspectiva de gènere en la transformació urbana. En este cas, el projecte Moreres 21, a càrrec d’AUMSA, ha estat premiat en la categoria de disseny d’habitatges amb perspectiva de gènere i projectes d’arquitectura i urbans amb mirada inclusiva.

El disseny del projecte incorpora la perspectiva de gènere de manera transversal; s’aplica en els paràmetres de disseny dels habitatges, de l’edifici i del conjunt urbà; així com en els plecs tècnics de licitació de l’obra i l’assignació dels habitatges als i les sol·licitants. Amb això en ment, s’han aplicat els continguts i recursos de la guia REICO, un document per a la igualtat i la convivència redactat per la Generalitat.

El disseny dels habitatges aplica també la perspectiva de gènere seguint en este cas els principis SET de la Generalitat, així com les indicacions de l’Estratègia per a Incorporar la Perspectiva de Gènere redactada per la Universitat Politècnica de València per a AUMSA. En este sentit, el projecte va ser avaluat per l’equip d’experts en perspectiva de gènere Eva M. Álvarez Isidro i Carlos J. Gómez Alfonso.

Seguint estes indicacions, el projecte inclou, entre d’altres coses, vestíbuls transparents i sense racons perquè els espais d’accés siguen segurs. Per exemple, el tancament de l’aparcament de bicicletes permet veure l’interior dels recintes. A més, els habitatges previstos per a grups de famílies amb xiquets i xiquetes menuts seran les que més pròximes estiguen de la cota zero perquè s’establisca una relació directa entre la zona de joc i l’habitatge mentre que, en la zona d’ús comú de la coberta, es disposarà d’un espai d’estesa de roba.

Moreres 21, un edifici intergeneracional

L’edifici de Moreres és un exemple d’edifici integrat d’atenció de la ciutat, un edifici intergeneracional. En el seu plantejament s’aplica el concepte d’ètica de cures compartides, després del crit d’atenció que ha comportat la pandèmia de Covid-19, respecte als nostres majors. Els espais compartits de socialització que brinda l’edifici convidaran la convivència de veïns i veïnes de totes les edats.

Allotja noranta habitatges dedicats al lloguer assequible, que es distribuiran entre les plantes de 1a a 10a, i planta àtic. Les plantes primera i segona seran destinades a persones majors i disposaran d’espais comunitaris, tallers, gimnàs, dues sales d’ús multifuncional i un beny comú pensat per al seu ús en conjunt entre famílies i persones majors, per a fomentar la interacció en espais per a la cura mútua.

En les plantes 3a a 11a, es plantegen habitatges de lloguer de diferents tipologies amb un, dos o tres dormitoris. Les plantes 11a i 12a es dedicaran a espais comuns per a tots els residents. Quant a la planta de l’àtic, inclourà una zona comunitària de treball, bugaderia i sala multiús. La coberta disposarà de parcel·les per al cultiu urbà d’autoproducció d’aliments dels residents, sent un instrument paisatgístic i decoratiu. Aquesta horta urbana comunitària serà un espai d’entreteniment i socialització per als veïns i veïnes, amb tots els beneficis que aquest tipus d’activitats comporten, vinculades a les tradicions d’agricultura valenciana.

Finalment, en la planta baixa se situen quatre portals d’accés als habitatges, zones comunitàries lliures de parcel·la, zones verdes i aparcaments per a bicicletes. Amb esta mena d’usos, es busca humanitzar els espais comuns, que aspiren a convertir-se en llocs de trobada i reunió.

S’han establit nous estàndards per al benestar, la seguretat i la funcionalitat, en un lloc on la tercera edat, la gent jove i infantil no sols conviuen tots junts, sinó també es beneficien mútuament. “Busquem fomentar els beneficis d’una societat solidària i intergeneracional, que pose en valor les relacions afectives de les cures, responent a l’actual necessitat de canvi en les relacions amb les nostres persones majors que la crisi de la Covid-19, ha provocat” declara la vicealcaldessa.

