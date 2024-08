“Gran desplegament de seguretat per al Medusa Sunbeach Festival 2024”

“1.000 efectius de la Guàrdia Civil vetllaran per la seguretat del festival de Cullera”

La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha presentat aquest matí el dispositiu de seguretat per a la desena edició del Medusa Sunbeach Festival, que tindrà lloc a Cullera amb una assistència diària esperada de més de 50.000 persones. Bernabé, juntament amb el general cap de la VI Zona de la Guàrdia Civil, Arturo Prieto Bozec, ha detallat que el dispositiu inclourà al voltant de 1.000 efectius de la Guàrdia Civil, amb unitats de reforç procedents de Barcelona i Madrid.

“Control d’alcohol i drogues a tots els accessos del Medusa Sunbeach Festival”

El Govern aposta per una seguretat reforçada amb més agents i una oferta de més de 3.000 places d’ocupació pública per a la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. L’operatiu inclourà controls d’alcohol i drogues en tots els accessos al festival, tant d’entrada com de sortida, amb l’objectiu de garantir una política de tolerància zero. Bernabé ha demanat prudència als assistents per garantir la seguretat i el bon desenvolupament de l’esdeveniment.