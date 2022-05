Presentació Llibre Mariano Jurado al Castell Alaquàs￼

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i la directora de la Universitat dels Majors de Florida Universitària, Núria Blaya, acompanyen l’autor en la presentació del seu treball

L’escriptor Mariano Jurado Arcos va presentar ahir dijous 12 de maig al Castell d’Alaquàs el seu nou poemari ‘Piel con Piel’, una publicació que parla “de l’amor, la soledat i els somnis per un món millor” a través de la qual l’autor escriu i plasma “tots els meus sentiments i que està dedicada a la vida i als meus nets”. En l’acte va estar acompanyat per l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la Directora de “la Universitat dels Majors” Florida Universitària de Catarroja, Núria Blaya i una gran quantitat de familiars i amistats de l’autor.

L’acte es va iniciar amb una actuació musical a càrrec de Sara Navarro. L’Alcalde d’Alaquàs va iniciar la seua intervenció donant lectura a alguns dels textos del poemari i va mostrar la seua satisfacció per veure com “el Castell d’Alaquàs torna a omplir-se d’una cultura més viva que mai que ens serveix per a reivindicar la pau”. Saura va destacar “la tasca essencial exercida per aquest autor que es mostra tal i com és a través d’una obra en la que dóna a conéixer els seus sentiments més propers amb intimitat i proximitat”.

Per la seua part, Nuria Blaya, professora de l’autor, va destacar “la seua discreció i el treball amb el qual descobrim la seua persona”. Blaya va caracteritzar Mariano com “una perla cultivada” i va destacar la manera en què inicia aquest poemari “fugint de tot poema acadèmic i refinat”. A continuació va intervindre l’autor, qui va donar lectura a alguns dels seus poemes plens de “sentiments, nuesa, paraules càlides i proximitat amb altra pell”.

Mariano Jurado Arcos va nàixer a Marmolejo (Jaén) fa més de 70 anys. L’any 1969 es va traslladar a Aldaia i d’aleshores s’ha considerat un valencià “feliç i integrat”. La seua relació amb Alaquàs ha sigut des de l’any 1978 molt estreta arran de la seua implicació en el moviment coopeatiu i el seu treball a les empreses ‘Coop Moble’ i ‘Tadel S. Coop. V’.

Ha sigut sempre un apassionat de la lectura i la literatura, especialment arran de la seua jubilació. Compta amb quatre llibres editats i ha resultat premiat amb diverses edicions conjuntes en certàmens com “La Rosa de Paper” de Florida Universitària, al Certamen de Poemes a la Mare de Déu de l’Olivar organitzat per l’Associació Cultural Mare de Déu de l’Olivar d’Alaquàs, al certamen “José Luis Sampedro” de la Fe o el de relat curt “Armando Palacio Valdes” de Marmolejo. Forma part des de fa 2 anys del col·lectiu ‘Poetes d’Alaquàs’ i compta amb grans amistats a Alaquàs.

