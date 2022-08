Primers compassos del curs polític vinent

Com els xiquets a l’escola, els polítics tornen a la feina per a afrontar un exercici polític marcat per diferents qüestions. Entre estes, la creixent inflació i la crisi energètica. A l’horitzó queden dates polítiques claus per al desenvolupament del país, les eleccions autonòmiques a punts claus de la geografia espanyola.

En tot cas, la primera jornada del curs, la del 25 d’agost ha deixat titulars d’elevada importància. El govern presidit per Pedro Sánchez ha superat el primer examen del curs amb l’aprovació de tres lleis i mantenint intactes els textos presentats. Es tracta de tres, primerament el d’eficiència energètica, en segon lloc, al voltant dels incendis forestals i per últim la cotització dels autònoms. Alhora s’ha consagrat l’aprovació definitiva de les lleis de llibertat sexual, la promoguda per la valenciana Diana Morant, de ciència i la reforma de la llei concursal.

Les notes discordants de la jornada han estat les advertències dels propis socis de govern a l’executiu i que deixen entreveure que les negociacions per les lleis aprovades no han estat fàcils. L’oposició formada per el Partit Popular, Ciudadanos i VOX ha rebutjat totes i cada una de les propostes.

A grans trets, les mesures aprovades en el ple extraordinari han estat les següents:

Es manté la limitació de temperatura en interiors a un mínim de 27 graus en estiu i un màxim de 19 a l’hivern i l’apagada d’aparadors i edificis públics a partir de les 10 de la nit. Estes disposicions, a més a més, incloïen disposicions de caràcter social com ara les beques als estudiants, les ajudes al transport o el final de les obligacions de la COVID-19 als aeroports, quelcom que no ha sentat bé entre l’oposición.

També ´es detacable què, després de més de 30 mesos de tramitació i negociacions, s’ha aprovat finalment la llei del “sols si és si”. En matèria científica, Diana Morant aconsegueix blindar la inversió en I+D de l’1’25% del PIB espanyol fins al 203