Protecció Ciutadana augmenta en 10 agents el dispositiu policial a les platges i inaugura una reguarda mòbil per donar servei als Pobles del Sud

La nova reguarda mòbil atendrà una població que, a l’estiu, pot superar les 50.000 persones

• El dispositiu policial de platges estarà operatiu a partir del 23 de maig

La Regidoria de Protecció Ciutadana de l’Ajuntament de València ha augmentat en 10 agents el dispositiu de platges, que començarà a prestar servei dilluns que ve 23 de maig i, que enguany, afig una nova reguarda mòbil per a atendre les incidències dels Pobles del Sud, que incrementen considerablement la seua població durant els mesos d’estiu.

En total, 56 policies locals atendran les platges del nord i del sud de la ciutat en un dispositiu que el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha destacat “tant pel nombre d’efectius com per la seua formació per donar el millor servei possible a les nostres platges. Cada any analitzem els resultats de l’estiu anterior i treballem des de l’Àrea de Protecció Ciutadana en un dispositiu de Policia Local, Bombers i Protecció Civil que proporcione la millor atenció possible a totes aquelles persones que gaudixen de les nostres platges però també protegim amb les màximes garanties possibles el nostre parc natural de l’Albufera així com el Saler”.

La principal novetat de la temporada de platges és la reguarda mòbil que Protecció Ciutadana ha habilitat per atendre les incidències a les platges i Pobles del Sud, on prestaran servei 20 policies locals des de les 06.45 fins a les 22.30 hores.

Es tracta de la primera ocasió que la Regidoria disposarà d’una instal·lació d’estes característiques que, segons ha manifestat el regidor de Protecció Ciutadana, “millorarà considerablement el servici que presta la Policia Local de València perquè s’adequa, en ésser una reguarda mòbil, a una àrea geogràfica molt més àmplia que la reguarda que atén les platges del nord de València. La nova reguarda atendrà poblacions com el Saler, Pinedo o el Perellonet, que incrementen considerablement la seua població durant els mesos d’estiu”.

La nova reguarda mòbil que prestarà servei als Pobles del Sud atendrà una població que, en els mesos estivals, és superior a les 50.000 persones. A més, oferirà unes prestacions similars a les que ja té la reguarda fixa que atén les incidències a les platges del nord i que enguany tornarà a estar situada al carrer José Ballester Gozalvo, a l’altura del carrer Pintor Ferrandis. Les platges del sud, a més de la nova reguarda mòbil, disposarà de tres turismes, sis motocicletes, dos bicicletes i quads. A més, la policia continuarà vigilant l’existència d’acampades il·legals al Saler. Per la seua banda, Bombers prosseguirà, com cada any, amb els treballs de prevenció d’incendis des del reformat parc del Saler.

56 agents per al servei de platges

En total, 56 agents vigilaran les platges del nord i del sud de la ciutat, als quals cal afegir els agents adscrits a les diferents unitats de districte, a la unitat de convivència i seguretat, a la divisió de seguretat viària, a la unitat canina i també a la cavalleria. Cano ha recordat que “les platges de València són un dels grans reclams de la ciutat tots els estius i ho continuaran sent. Preveiem un augment d’afluència després dels anys més complicats de la pandèmia i estem previnguts”. El regidor ha destacat “el treball del servei de platges, en el qual totes les places han estat cobertes de manera voluntària, la qual cosa evidencia el compromís de tota la plantilla amb les necessitats que té la ciutat”.

