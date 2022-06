El regidor Aarón Cano apel·la “a la responsabilitat” i recorda la prohibició d’encendre foc a les platges del Sud davant la proximitat del parc natural

La Regidoria de Protecció Ciutadana mobilitzarà a 350 efectius de l’àrea entre agents de la Policia Local, Bombers i voluntaris de Protecció Civil per al dispositiu de la Nit de Sant Joan, “una nit, en la qual s’espera de nou una presència multitudinària similar a la que hi havia abans de la pandèmia”.

“Tornem a la normalitat, però preveiem una nit més intensa que altres anys després d’estar dos sense celebrar-la pel que, a més d’haver treballat en un ampli dispositiu, apel·lem també a la responsabilitat de la ciutadania” segons paraules del regidor de Protecció Ciutadana, Aaron Cano, després de reunir-se amb la delegada del Govern, Gloria Calero, representants de la Policia Nacional, Guàrdia Civil i Unitat Adscrita de la Generalitat Valenciana, “que estaran –tal com indicava la delegada del Govern- perfectament coordinats per a prestar el millor servici possible i garantir la seguretat”.

La Policia Local de València també desplegarà dos drons, la unitat canina i la unitat mòbil del grup GAMMA per a atendre qualsevol situació d’abús o agressió sexual a la ciutat.

“Hem organitzat un ampli dispositiu entre la Policia Local, Nacional, Unitat Adscrita i Guàrdia Civil per a garantir la seguretat” ha manifestat el regidor Aarón Cano conscient que la Nit de Sant Joan recupera enguany la normalitat “.“Serà una nit com les d’abans de la pandèmia per això és tan important que la diversió siga controlada, que respectem unes normes mínimes de convivència”, ha assenyalat el responsable de l’àrea de Protecció Ciutadana.

La Regidoria de Protecció Ciutadana de l’Ajuntament de València ha organitzat un dispositiu que mobilitzarà a 275 agents de la Policia Local de València, dues unitats de drons, la unitat canina i la unitat mòbil del grup GAMMA, que estarà situada en el Passeig Neptú enfront del monument a Antonio Ferrandis a més dels punts violeta habilitats per l’Ajuntament de València.

“És un gran repte perquè fa dos anys sense celebrar la nit de Sant Joan” ha reconegut el regidor després de destacar l’“enorme esforç” de Policia Local, Bombers i Protecció Civil per a organitzar un “ampli” dispositiu que garantisca la seguretat en coordinació amb la Policia Nacional, la Unitat Adscrita de la Generalitat Valenciana i la Guàrdia Civil a través d’un Lloc de Comandament Avançat que estarà situat en els voltants de l’escultura dels Dofins en el Passeig Marítim. “Recuperem la normalitat i treballem en un dispositiu d’acord amb una nit que preveiem, després de dos anys.

“Està terminantment prohibit fer cap mena de foc en totes les platges del Sud” ha recordat el regidor Aarón Cano davant la proximitat del parc natural i el risc que poguera iniciar-se un foc en una de les reserves naturals de major valor ecològic de la Comunitat Valenciana. “Ni fogueres, ni fanalets … res” ha recordat Cano.

Els talls de trànsit s’establiran en funció de l’afluència. El primer tall s’efectuarà al carrer Serradora mentre que l’altre es realitzarà més arrere per a controlar l’arribada de persones a la platja. També s’habilitaran punts de decomís o emmagatzematge. “Necessitem la col·laboració de tota la ciutadania, la diversió és compatible amb la responsabilitat, amb el respecte i el compliment d’unes normes bàsiques de convivència” ha afegit Aarón Cano.