Protecció cordó dunar del Parc Natural de l’Albufera

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, qualifica l’actuació de «pas molt important» i explica que les noves tanques estan en la platja de l’Arbre del Gos, la Garrofera i l’estany de Pujol

L’Ajuntament augmenta la protecció de les zones de reproducció d’aus protegides i del cordó dunar del Parc Natural de l’Albufera

Les zones de reproducció d’aus protegides i el cordó dunar del Parc Natural de l’Albufera compten des de fa uns dies amb noves mesures de protecció de la fauna i flora, amb noves tanques de separació i un augment de la superfície protegida. «Un pas molt important per a la protecció d’espècies protegides com el corriol camanegre i també del cordó dunar de les platges», ha assenyalat el vicealcalde i regidor de l’àrea, Sergi Campillo.



El Servici de Devesa-Albufera de l’Ajuntament de València va considerar necessari protegir la zona embrionària i el primer front dunar en dos nous trams de les platges de la Devesa Nord, mitjançant estaques, cordes i cartells informatius. «Tal com ens van comprometre amb el voluntariat del Parc Natural de l’Albufera, hem modificat el tancament de separació de les zones de cria del corriol camanegre en les platges i també de l’estany de Pujol. Hem augmentat la zona de separació, també en el cordó dunar protegit amb estaques i cordes», ha explicat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo.

L’objectiu d’aquesta mesura és fomentar la conservació dels trams de platja que mantenen zones d’embrions dunars i en els quals en els últims anys s’ha detectat presència del corriol camanegre, ocell catalogat com a vulnerable en el «Catàleg Valencià de Fauna Amenaçada».Estes zones embrionàries apareixen protegides en la directiva europea com a «Vegetació anual sobre deixalles marines acumulades» i «Dunes mòbils embrionàries». El paper d’estos espais naturals és fonamental en la formació de dunes i en l’estabilitat de les platges.

Campillo ha avançat també que en poques setmanes «instal·larem nova cartelleria per a informar els visitants d’estos espais tan sensibles de la prohibició de traspassar les zones acotades i de dur sempre els gossos lligats per no molestar a les espècies que s’està reproduint».

En este sentit, a l’estany del Pujol s’ha canviat la tanca de protecció anterior formada per estaques i cordes per una tanca més infranquejable, amb l’objectiu primordial que els gossos solts no puguen accedir a la zona acotada i augmentar, per tant, les possibilitats d’èxit reproductiu d’espècies com el corriol. «L’estany s’ha convertit en una zona de reserva i cal protegir-lo tant de gossos solts com de persones que abans botaven per damunt de les cordes. Ara amb esta nova tanca es fa molt més difícil. Esta nova tanca a més permet la mobilitat de les espècies animals salvatges, com per exemple les tortugues terrestres», ha afegit Campillo.



Altres trams d’actuació

Els treballs també s’han escomés en altres dos trams concrets del Parc Natural. El primer és el de la platja de l’Arbre del Gos, a l’altura del mirador situat en l’extrem sud d’esta platja. Este tancament té uns 250 metres de perímetre, deixant un pas per als vianants al nord i sud d’aquest, així com suficient espai entre el tancament i la línia de platja per al pas de vehicles de vigilància i manteniment. L’any 2020 ja es van observar en aquesta zona 3 parelles de corriol que es van reproduir amb èxit.

L’altre tram és el de la platja de la Garrofera, enfront de l’edifici de l’antic hotel Sidi-Saler. El tancament té aproximadament 300 metres lineals de perímetre total. La totalitat de la superfície que s’ha protegit està formada per dunes baixes i embrionàries. Durant les observacions realitzades durant els anys 2020 i 2021 es va detectar presència de corriol que ha utilitzat este espai com a lloc d’alimentació, un lloc amb un alt potencial per a l’establiment de noves parelles de corriol camanegre, en la mesura que aconseguisca evitar-se el trànsit de persones i s’augmente la tranquil·litat d’aquest espai.

