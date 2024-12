PSOE Alzira «Retallades mortals» 

Durant molts anys, els usuaris i les usuàries de l’Hospital de la Ribera hem hagut de patir l’anomenat «model Alzira»

Un model de gestió poc universal, poc eficaç i per damunt de tot, que tracta la sanitat com un negoci.

Aquell hospital públic de gestió privada era l’orgull del Partit Popular i el motiu de lluita del PSPV.

A diferència de la dreta, nosaltres tenim clar que els serveis públics no han de ser rendibles. No podem aplicar als serveis públics criteris de l’empresa privada perquè no tenen res a veure. Els serveis públics són un dret de totes i tots, no un negoci. Per això, una de les mesures del govern de Ximo Puig va ser encetar aquell desitjat camí cap a la reversió, perquè els serveis públics s’han de gestionar des de l’administració pública.

En aquell moment, el Partit Popular deia que el que es pretenia era retallar serveis. Res més lluny de la realitat. L’aposta del PSPV pels serveis públics, especialment la sanitat, és ferma i decidida. Necessitem una sanitat pública, universal i de qualitat. Es tracta de salvar vides, de millorar la qualitat de vida dels nostres malalts, no de fer negoci amb la malaltia de la gent.

Ara, és el Partit Popular el que retalla en sanitat. Com sempre que governa, els ciutadans i les ciutadanes perdem drets. La Conselleria de Sanitat, sense donar la cara, anuncia que s’elimina el servei de cirurgia cardíaca de l’hospital de la Ribera i cita als sanitaris pràcticament de hui per a demà per a comunicar la decisió que ja ha eixit en premsa.

I açò què significa? Que si patim una urgència cardíaca, no trobarem cirurgians s l’hospital. La Conselleria del Partit Popular elimina un servei que funciona, un servei exitós i de qualitat perquè, segons diuen, volen concentrar el servei en les capitals de província per a optimitzar els nivells d’èxit de les intervencions.

La realitat és que el PP retalla en sanitat. Es lleven professionals i un servei de reconegut prestigi i ens deixa a totes i tots en mans de la sort. Si patim una urgència cardíaca haurem de viatjar en ambulància quasi quaranta kilòmetres si necessitem una cirurgia. Qui tinga sort sobreviurà. Qui no la tinga morirà pel camí.

No podem permetre perdre a ningú. Amb la sanitat no es poden fer experiments. La sanitat és un dret que tenim totes i tots i la volem pública i de qualitat. Ja està bé de què ens tracten com si fórem clients. Ja en tinguérem prou amb aquell maleït model Alzira.

Les retallades en sanitat maten. El Partit Popular parla de xifres, nosaltres parlem de vides. No podem permetre que retallen en sanitat, per això ens trobaran sempre davant, fent oposició, al costat de la ciutadania. Hui a la concentració a València i on siga necessari, perquè la sanitat és de totes i tots i l’hem de defensar entre totes i tots.