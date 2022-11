El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assistit al primer tall de la taronja valenciana de la campanya 2022-2023. A l’acte també assisteix la consellera d‘Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Isaura Navarro.

Puig ha destacat que estem vivint una situació difícil i complexa i que malgrat la disminució de producció per raons meteorològiques, la Comunitat Valenciana ha sigut de les menys afectades, al temps que assegurava que junt a Europa, el nostre mercat natural de fruites, s’ha aconseguit un acord històric davant el principal competidor de mercat, com es África, per tal que els productes africans es venguen en igualtat de condicions que ho fem nosaltres. La promoció cap el consum d’este producte tan extraordinari com és la taronja valenciana, és un altre dels objectius.

El president del Consell posava en valor que la taronja és la nostra major riquesa, que forma part de la nostra identitat i ha estat, per molts anys, decisiva a nivell econòmic sent fins el 25% de les exportacions espanyoles, protagonitzades per la taronja valenciana.

Finalment, Ximo Puig ha incidit en que la unitat del sector és, i serà, essencial per portar a terme el renaixement de la nostra taronja.

