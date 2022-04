La presidenta de la confraria convida al poble a participar en les processons i en els actes de la festivitat

Consulta tots els actes del Dijous Sant, Divendres Sant, Dissabte Sant i Diumenge de Resurrecció

Els actes de Setmana Santa tornen a Quart de Poblet després de dos anys d’aturada obligada per la pandèmia. I tornen amb molta il·lusió ja que és una de les festivitats populars més conegudes, volgudes i arrelades entre la ciutadania.

A més, ho fa amb alegria afegida, perquè enguany la Germanor del Sant Sepulcre compleix 50 anys des de la seua fundació, amb el primer Germà Major, Miguel Puchades. Mercedes Mirapeix, presidenta de la germanor mostra agraïment “de manera especial la col·laboració de la Parròquia de la Immaculada Concepció i, per descomptat, a l’Ajuntament de Quart de Poblet , sense els quals no seria possible la celebració de la Setmana Santa». El Germà Major 2022, Alejandro Navarro Martínez, espera que la Setmana Santa es puga celebrar amb normalitat, malgrat la pandèmia.

Després de la Benedicció de les palmes del Diumenge de Rams arriben les processons del Dijous Sant, Divendres Sant, Dissabte Sant i Diumenge de Resurrecció.

El trasllat en processó del Crist de la Fe tindrà lloc aquest dimecres 13 d’abril. El recorregut serà circular. És a dir, s’iniciarà des de la plaça de l’Església a les 21.00 de la nit i finalitzarà en la mateixa porta de l’església on s’exposarà el Crist per a totes aquelles persones que vulguen besar els seus peus. El dijous 14 d’abril se celebrarà la Solemne Missa del Sopar del Senyor a les 18.00 de la vesprada en la Parròquia de la Puríssima Concepció i, més tard, a les 21.00 tindrà lloc la Processó del Silenci amb la presència de l’associació cultural Pla de Quart i en ella la imatge del Crist serà portada a coll entre totes les persones que desitgen fer-lo.

Les activitats religioses continuaran el Divendres Sant a les 8 del matí amb el Viacrucis i el trasllat del Crist de la Fe que es portarà a coll des de la Parròquia fins a l’Ermita de San Onofre. A les 18.00 de la vesprada se celebrarà la solemne litúrgia en commemoració de la Mort del Senyor seguit de la veneració del Crist jacent a les 20.00 de la vesprada. A les 21.00 de la nit tindrà lloc la Solemne processó del Sant Enterrament que comptarà amb l’acompanyament de la Banda de Cornetes i Tambors Crist del Miracle. Els clavaris de San Onofre, del Crist i els clavaris de la Verge de la Llum portaran les andes al ritme solmene de la Va unir Musical L’Amistat de Quart de Poblet. En finalitzar, s’exposarà el Crist de la Fé a l’Església.

Ja en la recta final de Setmana Santa, dissabte 16 d’abril a les 23.30 hores tindrà lloc la Vigília Pasqual en la plaça de l’Església de la Puríssima Concepció (cal confirmar. Teresa no ha agafat el telefono). Finalment, el dia 20, també conegut com el Diumenge de Resurrecció, es produirà la Trobada al carrer Paret de Piles a les 11.00 del matí. Una trobada que comptarà amb l’acompanyament de les Clavariesas de la Resurrecció i la Verge dels Dolores.

Els actes de la Setmana Santa conclouran aqueix mateix dia amb una mascletà i una Missa a les 12.00 hores en la Parròquia de la Puríssima Concepció.

Barri del Crist

El Barri del Crist també viu amb fervor i molta il·lusió la Setmana Santa. El dijous 14 d’abril a les 21:00h es realitzarà la Processó del Silenci, el divendres a les 21:00h serà el torn de la Processó del Sant Enterrament mentre que el diumenge a les 8.00 tindrà lloc la Processó de la Trobada.

A més de les processons, la Mancomunitat del Barri del Crist ha organitzat la “Albergada de Pasqua” en el qual 35 joves gaudiran de tres dies dormint en cabanyes i realitzant jocs, tallers i moltes altres més activitats en Alcocebre. La iniciativa de Espai Jove ha sigut un èxit les places es van omplir als pocs dies.

On fins i tot queda alguna plaça és en la Escoleta de Pasqua per a xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys. Gestionat pel departament d’Educació de la Mancomunitat del Barri del Crist estarà oberta del dimarts 19 al divendres 22 de 7h a 14h per un preu pels quatre dies de tan sols 30 euros. Qui vulga inscriure als seus fills i filles pot fer-ho en la pàgina web www.barriodelcristo.es.

A Quart de Poblet mai falta la cultural. El Vaig moldre de Vila acull el concert de graduacions el dimecres 13 a les 19h

Rercodamos que des del divendres ja es pot gaudir de la zona de pícnic La Pinadeta així com de les zones d’oci del nou ecobarri Vaig moldre d’Animeta.

