Quart de Poblet celebra el Dia mundial de l’Esport amb activitats gratuïtes per a tota la família

El municipi acull el cap de setmana les Finals Autonòmiques de Voleibol, Handbol al carrer, masterclass de Taitxí i Bodybalance i trobades de l’alumnat de patinatge i gimnàstica rítmica dels col·legis de la localitat

L’esport és el gran protagonista aquesta setmana de Quart de Poblet. Amb motiu del Dia Mundial de l’Esport s’han organitzat múltiples activitats gratuïtes per a tota la família. El dissabte, la localitat acollirà les Finals Autonòmiques de Voleibol en categoria Sènior Femení. Els partits seran en el Pavelló del Complex Poliesportiu a les 10.30 i a les 16.00 del dissabte i a les 10.00 i a les 12.00 del diumenge.

També el dissabte, l’alumnat dels col·legis de la localitat celebraran una trobada de Patinatge en el Pavelló Villar Palasí a partir de les 9.30 del matí mentre que a les 18.30 de la vesprada li toca el torn a l’alumnat de Gimnàstica Rítmica en el Pavelló del Complex Esportiu.

A més, se celebrarà el Wellnes Day amb dues activitats al Parc Natural del Túria. A les 11.00 hi haurà una sessió de Taitxí i una hora més tard, de Bodybalance.

I per a acabar aquest intens cap de setmana esportiu, la Federació d’Handbol, en col·laboració amb el club d’Handbol de Quart de Poblet ha organitzat per a aquest diumenge l’esdeveniment gratuït “Handbol al carrer”. De 10.30 a 13.30 s’acostarà aquest esport als més xicotets i xicotetes del municipi a l’esplanada que hi ha al costat de la Biblioteca Enric Valor. Es podrà practicar handbol i realitzar diferents activitats i jocs.

D’altra banda, durant la setmana, l’Ajuntament també ha organitzat altres activitats relacionades amb l’esport com el taller de prevenció de les addiccions en l’esport escolar impartit per l’àrea de psicologia especialista en addiccions la UPCCA. Amb aquesta iniciativa es va buscar ensenyar eines efectives que faciliten la comunicació tant amb els xiquets i xiquetes, com amb les famílies, evitar i detectar possibles les conductes que propicien l’addicció.

