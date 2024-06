El Mes de l’Esport a Quart de Poblet compta amb una agenda repleta d’activitats. Que promouen la salut i l’esport per a totes les edats i condicions físiques.

Durant tot el mes de juny, el municipi de l’Horta Sud oferirà més de 30 esdeveniments esportius en les seues instal·lacions municipals, amb propostes que van des de competicions fins a esdeveniments populars.

Com el del passat divendres 7 que va reunir més de 700 xiquets al camp de fútbol Municipal de Quart de Poblet. Per premiar en col·laboració amb les AMPES a tots el xiquets que practiquen qualsevol tipus d’esport extraescolar als seus col·legis.

Desde l’Associació Quart per l’Esport s’han organitzat tot tipus d’Activitats. Des de activitats de grup com futbol sala, baloncesto, balonmano fins a ajedrez, psicomotricitat, ball esportiu… Cada any més xiquets s’uneixen a aquesta festa de l’esport.

Altres esdeveniments rellevants inclouen la clausura dels grups de gimnàstica de manteniment “Activat Salut” el 20 de juny al pavelló. I una Ruta de Marxa Nòrdica el 16 de juny, amb eixida des del poliesportiu municipal a les 9:00 hores.

La competició ha funcionat correctament, el balanç al municipi és molt positiu i de cara a l’any que bé s’espera millorar l’oferta i la proposta demostrant el compromís del municipi amb l’esport i la salut per a tots els seus veïns.