Quart de Poblet celebra el 25N

Quart de Poblet celebra un 25N marcat per la coordinació de l’atenció a dones víctimes de violència en municipis afectats per la DANA

S’ha celebrat l’acte central amb la lectura d’un Manifest

Els actes en commemoració del 25N s’han modificat a conseqüència de la catàstrofe

Quart de Poblet ha desenvolupat diverses activitats durant tot el mes de novembre amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Malgrat la suspensió d’alguns actes a causa dels devastadors efectes de la DANA, que ha afectat greument diverses localitats, principalment a l’Horta Sud, s’ha mantingut el nucli central de les activitats donada la importància de sensibilitzar i conscienciar sobre una problemàtica que continua afectant moltes dones.

L’alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha subratllat que “l’experiència acumulada en el nostre municipi en prevenció i atenció integral a dones víctimes de violència masclista, ens ha portat a coordinar l’atenció a dones de municipis afectats per la DANA. Hem posat a la seua disposició les nostres instal·lacions i recursos humans”. Mora ha afegit que “sabem que, en situacions com la que hem viscut, la violència masclista queda invisibilitzada, de manera que fonamental actuar des del primer moment per a garantir la protecció de les dones afectades, oferint acompanyament i una atenció especialitzada”.

Hui ha tenidolugar l’acte central enfront de la porta de l’Ajuntament. En aquest acte l’alcaldessa, Cristina Mora, al costat de la regidora d’Igualtat, Lucía Fernández, membres de la Corporació, s’ha procedit a la lectura del manifest institucional, reafirmant el compromís de Quart de Poblet en la lluita contra tota mena de violència sobre les dones.

A més d’aquest acte, l’Ajuntament ha desenvolupat una àmplia programació dirigida a la població. Així, la Biblioteca Municipal Enric Valor ha preparat un punt destacat amb llibres, assajos, pel·lícules i material audiovisual que conviden a la reflexió sobre aquesta xacra social.

Activitats de sensibilització per a xiquets i adolescents



La pedagoga especialitzada en violència de gènere, Estela Moreno Bermúdez, ha sigut l’encarregada d’abordar el tema amb l’alumnat de Primària de Quart de Poblet a través del Contacontes “Pepuka i el monstre que es va emportar el seu somriure”. Aquesta historiaaborda la violència de gènere amb l’objectiu que des d’edats primerenques, es treballe el bon tracte i l’autoestima. És un conte supervisat per expertes en violència de gènere i igualtat entre les quals es troben psicòlogues, pedagogues, terapeutes i professores d’Educació Infantil i Primària.



Per al públic jove s’ha programat l’exposició “No em tocs el WhatsApp”, cedida per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), que es podrà visitar en l’espai de Quart Jove del 25 al 29 de novembre.

D’altra banda, la sociòloga Carmen Ruiz Repullo impartirà la conferència “Banea el masclisme, refresca el teu algorisme, frena les violències”, dirigida a l’alumnat de primer de Batxiller dels Instituts de Secundària del municipi.



Per a finalitzar, en el marc de la VI Edició de les Jornades Educant en la Igualtat, s’impartirà una sessió formativa dirigida al professorat, amb el títol “Veus Invisibles: estratègies per a la detecció i acompanyament a l’alumnat en contextos de Violència de Gènere”. Les ponents d’aquesta jornada són la pedagoga especialitzada en violència de gènere, Estela Moreno Bermúdez, i la psicòloga i presidenta de l’Associació ALANNA, Chelo Álvarez.