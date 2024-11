Quart de Poblet comença a reconstruir els dos terços del seu polígon industrial, afectats per la DANA

Dos milions de metres quadrats han quedat devastats pel desbordament dels barrancs del Poio i del Pozalet



Cristina Mora: “Des del primer moment ens vam posar a treballar en el disseny d’un full de ruta que permeta a les empreses reprendre la seua activitat al més prompte possible i evitar la pèrdua de llocs de treball”

L’Ajuntament de Quart de Poblet començarà a treballar en la reconstrucció del Polígon Industrial Masia d’Espí, que s’ha vist afectat per la DANA, després dels treballs previs que li han permés establir un pla d’actuació concret. El municipi compta amb tres milions i mig de metres quadrats de sòl industrial, dos terços dels quals han quedat devastats.

Quan el nivell de l’aigua ho ha permés, els tècnics municipals s’han traslladat a la zona afectada per a realitzar una inspecció ocular, procedir a identificar els punts negres en els quals s’ha d’actuar i, d’aquesta manera, poder avaluar els danys.

L’alcaldessa, Cristina Mora, ha explicat que “des del primer moment ens vam posar a treballar en el disseny d’un full de ruta que permeta a les empreses reprendre la seua activitat al més prompte possible i evitar la pèrdua de llocs de treball. Mora ha afegit que “amb eixe objectiu vam posar en marxa un Pla de Xoc, per al qual hem comptat amb la col·laboració de moltes empreses multinacionals del polígon i s’ha informat, a través de la presidenta de l’Associació Empresarial, dels passos que hem anat donant i de les ajudes a les quals podran accedir”.

Procediment d’urgència

Després de l’avaluació inicial, l’Ajuntament de Quart de Poblet ha tramiteu, per procediment d’urgència, la contractació de la maquinària necessària que ajudarà els mitjans municipals a continuar buidant les principals vies d’accés al polígon industrial. D’aquesta manera, es podrà facilitar, a les empreses que puguen desfer-se dels objectes voluminosos que han estat depositant en la via pública.

A partir del pròxim dilluns, 11 de novembre, dos grans equips de treball sumaran els seus esforços als quals ja s’han estat realitzant en els últims dies. Un d’eixos equips ha sigut establit per l’Ajuntament, mentre l’altre correspon a una línia de treball de l’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial, IVACE, que ha desplegat diferents línies d’actuació per a impulsar la recuperació dels polígons industrials. El dilluns arribarà a Quart de Poblet maquinària pesant, concretament dues banyeres i dues pales d’arrossegament, per a desenrunar i netejar totes les vies d’accés i els vials adjacents a la zona industrial, als quals ha arribat tot tipus de materials arrossegats per la força de l’aigua. Per exemple, a l’interior d’una empresa s’han trobat milers de palets europeus que no utilitzen.

Fins ara, les labors de neteja del polígon industrial s’havien vist dificultades perquè no s’havia d’entorpir la tasca de la UME, que ha estat inspeccionant la zona en cerca de possibles víctimes.