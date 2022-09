13 persones entren a formar part de la plantilla municipal a través dels programes Explus i Empuju, 30 es contractaran gràcies als nous tallers d’ocupació Més opcions Quart”i altres 2 llocs seran per a experts en fons europeus

El grup més nombrós correspon a auxiliars administratius, serveis de manteniment i gestió d’espais públics

En concret, 9 persones majors de 30 anys que es trobaven en situació de desocupació han sigut contractades durant un any per a cobrir els llocs d’operaris/as en obres públiques, jardineria i auxiliar administratiu. Aquest programa està subvencionat per LABORA amb l’objectiu que les entitats locals de la Comunitat Valenciana contracten persones de, almenys, 30 anys. (Avalem Experiència Plus).

D’altra banda, altres 4 persones, aquesta vegada menors de 30 anys, adquiriran experiència laboral relacionada amb la titulació que hagen finalitzat. Els contractes també tenen una duració de 12 mesos i estaran en diferents àrees municipals. Aquest programa s’emmarca en el Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020, de la Comunitat Valenciana.

En aquesta ocasió, l’encarregat de donar la benvinguda ha sigut el regidor de Promoció econòmica, comerç i ocupació, Ángel Lorente Izquierdo, qui ha aprofitat per a conéixer en primera persona a les persones seleccionades i, en nom de l’alcaldessa, transmetre’ls l’enhorabona, per aquesta incorporació.

En els pròxims dies es incoporarán altres dues persones amb el perfil tècnic de captació i gestió de fons europeus, reforçant l’àrea de Projectes Europeus gràcies al programa ERTEFE 2022 de LABORA, posat en marxa pel Centre d’Ocupació i Desenvolupament. Aquesta iniciativa, impulsada per la Generalitat Valenciana i pionera a Espanya, naix amb l’objectiu d’agilitzar la gestió dels fons Next Generation i posa a la disposició de les administracions locals experts en fons europeus.

En aquesta línia de treball, a través de subvencions per a la millora de l’ocupabilitat de LABORA, l’Ajuntament de Quart de Poblet, comptarà amb una subvenció per a la posada en marxa del Taller d’Ocupació “Més Opcions Quart 2022”, per import de 754.063,20 euros. Aquest programa s’iniciarà una vegada finalitze el Taller d’Ocupació que està en marxa, donant nous oportunitats laborals a 30 persones més en situació de desocupació del municipi en l’últim trimestre de l’any.

Aquest taller comptarà amb tres especialitats:energies renovables, obra de paleta i jardineria i cadascuna compta amb dos nivells de professionalitat. A cada taller assistiran, 10 alumnes/as que seran contractats a jornada completa durant un any.

Aquest tipus de programes compte amb finançament de LABORA i fons europeus per el, que per a formar part de les candidatures, és necessari complir amb el perfil que es demanda i eixir en els sondejos que realitza prèviament el Espai Labora de Manises, així com en el CED (Centre d’Ocupació i Desenvolupament)